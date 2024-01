Afrique: CAN 2023 - « Tout le monde a envie de gagner la compétition »

Cadre de l'équipe nationale d'Algérie, Sofiane Feghouli fait partie des joueurs convoqués pour la CAN 2023. Vainqueur de la CAN en 2019 avec les Fennecs, le milieu de terrain fait le bilan de la préparation de son équipe pour la Côte d'Ivoire et estime que tout s'est bien passé.

« L'équipe a très bien travaillé on savait pourquoi on était ici au Togo. L'intention était de s'acclimater, parce qu'il faisait très chaud et très humide, pour arriver prêts. En Côte d'Ivoire, c'est à peu près le même climat, on est venu dans la difficulté pour ne pas être surpris quand on va débuter la compétition », a confié Feghouli aux médias algériens.

Se prononçant sur l'état de forme de l'équipe, Sofiane Feghouli pense que l'Algérie est prêt pour faire une bonne prestation à la CAN 2023.

« Tout le monde est prêt et surtout tout le monde a envie de gagner la compétition. De toute façon pour être champion d'Afrique il faut être la meilleure défense. On doit vraiment être au top du top défensivement. On a de la qualité, on est capable de marquer à tout moment ».

L'Algérie jouera son premier match de la compétition le 15 janvier contre l'Angola.