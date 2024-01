Afrique Centrale: Denis Bouanga - Deux clubs de Ligue 1 convoitent le gabonais

Auteur d'une merveilleuse saison avec le Los Angeles FC et meilleur buteur de MLS en 2023, Denis Bouanga ne cache pas son envie de revenir en Europe et de retrouver la Ligue 1. Et pas mal de clubs seraient prêts à l'accueillir.

Selon les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter, Rennes est désireux de recruter l'ancien Stéphanois. Mais le club le plus intéressé est surtout le Racing Club de Lens. Frédéric Hébert, le coordinateur du recrutement des Sang et Or a récemment rencontré Denis Bouanga pour des échanges.

Si ces discussions aboutissent, l'ailier gabonais portera le maillot lensois lors de la deuxième partie de saison.