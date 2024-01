Angola: Le nouveau commandant de la Région Aérienne du Nord réitère son engagement à défendre la patrie

Cabinda — Le nouveau commandant de la Région Aérienne du Nord, le lieutenant général Casimiro Tati Franque, a réaffirmé mercredi, à Cabinda, son engagement à oeuvrer pour la défense de la patrie.

L'officier général, qui intervenait lors de sa présentation aux membres du Gouvernement provincial de Cabinda et aux responsables des organismes de défense et de sécurité, a appelé au dévouement et à l'unité du personnel dans l'accomplissement de la mission.

« Je prends le commandement à un moment particulier de transformation pour les Forces armées angolaises. Les défis sont énormes, mais avec un travail en profondeur au niveau des unités, la mission sera accomplie de manière responsable », a-t-il souligné.

A l'occasion, le commandant de la Force Aérienne Nationale, le lieutenant-général Virgílio António Pinto, a souligné l'importance de cette branche dans la défense de l'espace aérien national.

Il a rappelé que la Région Aérienne Nord couvre 10 provinces, défendant ainsi une plus grande responsabilité et une plus grande disponibilité des troupes.

À son tour, le vice-gouverneur de Cabinda pour le secteur technique, Agostinho da Silva, a exprimé la volonté du gouvernement provincial de continuer à travailler avec le commandement de la Région Aérienne du Nord pour sauvegarder l'espace aérien national.

La Région de l'Air du Nord comprend les provinces de Luanda, Bengo, Uíge, Zaïre, Cabinda, Malange, Cuanza-Norte, Lunda-Norte, Lunda-Sul et Moxico.