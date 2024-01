Algérie: Arkab évoque avec le Pdg de la société italienne ENI les perspectives de coopération énergétique

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, mercredi à Alger, le Pdg de la société Italienne ENI, Claudio Descalzi, avec lequel il a évoqué les perspectives du renforcement des relations de coopération et de partenariat entre Sonatrach et ENI, indique un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère en présence du Pdg de Sonatrach, de responsables du ministère et de la société italienne Eni, la rencontre a permis aux deux parties de passer en revue "les relations de coopération et de partenariat entre Sonatrach et ENI, les qualifiant d'excellentes, ainsi que les perspectives de leur renforcement dans le cadre des accords signés entre les deux sociétés", précise la même source.

Il a été également question "des projets en cours entre les deux compagnies dans le domaine des hydrocarbures, de l'hydrogène et des énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que des opportunités d'investissement de la société italienne en Algérie dans les champs gaziers et pétroliers, notamment le développement des gisements de gaz et l'augmentation de la capacité de production du gaz naturel dans le cadre des projets inscrits au plan d'investissement convenu", note le communiqué.

Dans ce sillage, "les deux parties ont exprimé leur satisfaction de la qualité des relations entre Sonatrach et ENI, notamment en ce qui concerne les projets en cours et la réalisation de nouveaux projets en Algérie et au niveau international", conclut le communiqué.