Afrique: CAN CAF Totalenergies 2023 - L'Algérie est à Bouaké

L'Algérie est arrivée à Bouaké, ce mercredi 10 janvier 2024 pour la 34ème édition de la CAN CAFTotalEnergies. Djamel Belmadi et ses hommes sont déterminés à remporter un troisième trophée dans la compétition.

La délégation composée des joueurs et des membres du staff de l'équipe des Fennecs a atterri à l'aéroport de Bouake ce mercredi 10 janvier 2024 à 12H15, heure locale sous les clameurs d'un groupe de danses traditionnelles locales mobilisée pour la circonstance. Le groupe a été reçu à son arrivée par les membres du Comité local d'organisation de la CAN CAF TotalEnergies 2023. Des ressortissants algériens basés à Bouaké étaient également présents à l'aéroport pour souhaiter la bienvenue à leur équipe.

Très élégants dans leurs tenues, les doubles vainqueurs de la CAN avaient l'air très détendus au moment de satisfaire aux formalités d'entrée. Avec Riyad Marhez, l'ancienne star de Manchester City, en tête, ils semblaient en même temps déterminés et prêts pour la compétition qui démarre dans quelques jours.

Les Fennecs sont basés dans le groupe D, aux côtés du Burkina Faso, de l'Angola et de la Mauritanie. L'équipe aura le temps de s'installer et de s'acclimater avant son entrée en compétition, prévue le lundi 15 janvier 2024, à partir de 20 heures GMT face à l'Angola, au Stade de la Paix de Bouaké, d'une capacité de 40 000 places. Les hommes de Djamel Belmadi affronteront ensuite le Burkina Faso et la Mauritanie respectivement les 20 et 23 janvier.

%

Interrogé par CAFOnline à leur arrivée, le coach Djamel Belmadi a dit avoir hâte de débuter le tournoi. « Nous sommes heureux d'être ici et nous sommes pressés de commencer le tournoi », a-t-il indiqué. Il annonce une équipe plus armée que lors de la précédente édition au Cameroun où ils n'avaient pas pu franchir la phase de groupes, avant de dévoiler l'objectif de son équipe pour cette compétition. « Nous avons eu une bonne préparation, quelque chose que nous n'avons pas eu lors de la dernière CAN et bien sûr notre objectif est de gagner cette compétition comme beaucoup d'équipes, même si nous savons que ce sera difficile », a-t-il déclaré.

Le capitaine Riyad Mahrez, qui évolue désormais à Al-Ahli en Saudi Pro League, abonde dans le même sens, tout en indiquant qu'ils négocieront match après match. « Nous avons eu une bonne préparation et nous sommes prêts, nous avons hâte de commencer et de montrer à quel point nous sommes prêts à compétir. L'objectif est de gagner le premier match, et ainsi de suite », a-t-il affirmé. La 34ème CAN TotalEnergies CAF débute le samedi 13 janvier 2024.