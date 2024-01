Ile Maurice: Parents et élèves prêts pour une nouvelle aventure scolaire

Hier, c'était la rentrée des classes les Grades 1, 7 et 10. Beaucoup de parents avaient pris congé pour accompagner leur progéniture dans cette nouvelle aventure de leur vie scolaire. Néanmoins on pouvait constater que ce sont surtout les mamans qui s'étaient déplacées. Raison : «Avan ti pe kapav permet mama ek papa met konzé vini mé aster lavi mari ser», dira une mère ayant pris une permission spéciale pour déposer sa fille au collège. Aujourd'hui, c'est la grande rentrée pour tous les élèves du primaire et du secondaire.

Primaire: Moins de larmes, plus de sourires

Du côté de ceux qui prennent le cap du Grade 1, les parents se disent satisfaits. Ceux habitués à voir des petits en larmes se disent étonnés de la joie sur les visages des enfants. Chez Sindee Bazerque à Cité Vallijee, Zoe, 5 ans, est la star de la maison. Elle a entamé hier ses débuts à l'école Notre Dame de Lourdes à Rose-Hill. «Mo tifi bien kontan inn al lekol. Li pa ti kontan konze mem li», explique Sindee Bazerque, qui est propriétaire d'un snack dans sa localité. Devant l'école Villiers René à Port-Louis, c'est Noor Alighan qui attire notre attention. Ce dernier, venu déposé son fils Tayhane à moto, s'improvise en coiffeur avant de lui remettre son sac. «Bizin met li seryé met li chic pou sa premye zour lekol la. Zanfan bizin ena enn disiplinn osi. Paran osi parey pou zot vinn lexzamp pou zot bann zanfan. Kan get enn bann zanfan abiye zordi gagn sagrin», précise ce père de famille. Pour lui, l'éducation c'est la clé et il espère voir son fils exceller.

%

Josh Langevin, 6 ans de l'école Emmanuel Anquetil à Roche-Bois et Catriana, 7 ans, d'une école spécialisée à Cité Martial.

Noor Alighane rafraichit la coupe de son fils Tayhane

Secondaire: 213 élèves admis en grade 7 au collège London

Très tôt, la rue Sreenevasan à Port-Louis est bondée de parents accompagnant leur enfant en uniforme vert dont la joie peut se lire sur le visage de certains. Hortense Speville, de D'Épinay dans le Nord, est venue pour l'admission de sa fille Carmela, dont c'est l'entrée dans la cour des grands. La préparation se fait depuis plusieurs mois. «Ma fille s'est levée à 4 heures du matin pour se préparer et elle est très contente et fière. Ça s'est bien passé chez moi car elle avait déjà tout préparé la veille, impatiente de venir à l'école. Ce ne sera pas si facile car l'école est à Port-Louis et nous habitons à D'Épinay et le temps de voyage n'est pas négligeable mais comme d'habitude on va gérer», explique Hortense Speville.

Comme elle, Sheila Édouard a accompagné sa fille Sarah qui fait aussi ses premiers pas au collège. Un moment spécial pour cette maman qui revit ses années scolaires d'ancienne élève au même collège. «Mo extra kontan mo tifi vinn isi ek mo tifi osi kontan linn vinn dan mem lekol ki so mama», explique-t-elle. Néanmoins, elle précise l'importance de suivre les enfants, notamment pour les devoirs. «Je suis un peu stressée mais nous, parents, si nous faisons ce suivi tout va bien se passer c'est sûr.»

Terry Chan Lam, recteur du London College et Jamal, prêt à attaquer le collège.

D'autre part, le collège London a mis les petits plats dans les grands pour s'assurer que cette journée se passe bien pour les petits nouveaux. Un grand effectif est mobilisé pour mieux diriger les élèves vers leur salle de classe et donner le maximum d'informations aux parents. Le recteur Terry Chan Lam explique que cet exercice est une habitude, d'autant que l'école le fait depuis bientôt 58 ans. Lors de l'assemblée matinale, il mettra les points sur les «i» auprès des parents. «La discipline est la clé. Il faut qu'un enfant ait une certaine discipline pour avancer correctement dans la vie. Cette année, le motto demeure l'excellence et le bon travail main dans la main avec les élèves, les parents et l'administration pour l'éducation et l'avenir des élèves.»

Les nouveautés

Pour rappel, cette année est marquée par des nouveautés, dont la gratuité au pré-primaire. Sur les 541 établissements enregistrés auprès de l'Early Childhood Care and Education Authority, 410 ont signifié leur intention d'intégrer le plan. Le secondaire verra la mise en place du «Bright Up Programme» pour les collégiens qui n'ont pas réussi aux examens du «National Certificate of Education». Il propose un accompagnement personnalisé et une orientation vers une formation technique.

Rappel du calendrier scolaire 2024

Primaire 1er trimestre : du 11 janvier au 5 avril 2e trimestre : du 22 avril au 19 juillet 3e trimestre : du 19 août au 6 novembre

Secondaire 1er trimestre : du 11 janvier au 5 avril 2e trimestre : du 22 avril au 19 juillet 3e trimestre : du 12 août au 30 octobre