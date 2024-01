Ile Maurice: L'AMCCA alerte sur les conditions de travail du personnel navigant

À la suite des problèmes opérationnels d'Air Mauritius (MK), dans une lettre ouverte adressée à l'officer in charge Laurent Recoura, l'Association des membres du personnel navigant commercial (AMCCA) exprime ses préoccupations sur les défis opérationnels persistants rencontrés par le personnel navigant commercial (PNC) de la compagnie aérienne. L'AMCCA fait part de son désarroi face à une situation qui perdure depuis des mois et appelle à une intervention urgente pour résoudre ces problèmes.

Le premier point soulevé dans la lettre, signée par la présidente Yogita Baboo et le secrétaire Finley Seetharamdoo, concerne le départ des vols avec un nombre minimal de PNC autorisé, sans changement dans le service commercial. Malgré des avions remplis, la situation persiste, entraînant des conséquences directes sur le service aux passagers. «Les PNC sont arrivés à la limite de 900 heures avant la fin de décembre 2023 et étaient dans l'incapacité de voler, car le maximum d'heures de vol acceptable, régi par les lois internationales, exige que les PNC ne dépassent les 100 heures en 28 jours consécutifs. Mais à laCabin Operations Management, toutes ces limites ont été dépassées car la plupart des PNC n'ont pas vu leur congé annuel accordé.»

Les PNC acceptent de travailler pendant leurs jours de repos pour garantir le bon fonctionnement des vols. Cette pratique, bien que saluée pour son professionnalisme, met en péril la récupération physique et mentale du personnel. Les retards fréquents et les changements horaires inhumains constituent une autre préoccupation. Les PNC se voient contraints d'attendre à l'aéroport sans provisions adéquates, ce qui aggrave leur stress et leur frustration.

«Le département Cabin Operations n'a toujours pas formulé un service adapté pour ne pas pénaliser le service aux clients et soulager le travail à bord, vu que la priorité des PNC reste toujours la sécurité des passagers. Les PNC subissent tous les retards et changements horaires parfois inhumains pour les réduire avec des attentes interminables à l'aéroport sans aucune provision de nourriture ou d'endroit convenable pour l'attente. Les PNC ont fait preuve d'un professionnalisme exemplaire et de responsabilité envers leur métier et la compagnie.» L'AMCCA pointe du doigt le manque de rémunération pour les heures supplémentaires, les retards et attentes prolongées.

Enfin,elle critique l'absence de communication avec la direction de la compagnie depuis la sortie de l'administration volontaire. Les membres déplorent l'absence de réponse aux courriers adressés aux différentes instances de MK. Elle appelle à des discussions urgentes pour résoudre ces problèmes opérationnels, soulignant que l'absence de solutions risquerait d'entacher l'image d'Air Mauritius. Les membres insistent sur l'importance d'une collaboration entre la direction et le syndicat pour instaurer des changements positifs dans les relations industrielles au sein de la compagnie.