Maroc: Le gouvernement engagé en faveur de la consécration de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe (M.Akhannouch)

Khemisset — Le gouvernement est pleinement engagé dans la consécration de la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe, telle que prévue par la Constitution de 2011 et conformément à la vision proactive de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé, mercredi à Khemisset, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans une allocution lue en son nom par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'une réunion de communication sur l'activation du caractère officiel de la langue amazighe, M. Akhannouch a fait savoir que le gouvernement a programmé une enveloppe financière de 300 millions de dirhams dans le cadre de la loi de finances 2024, qui sera progressivement relevée pour atteindre un milliard de dirhams à l'horizon 2025 dans le but de passer à la mise en application de la feuille de route relative à la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe, qui comprend 25 mesures relatives à l'administration, les services publics, l'éducation, la justice, la culture et les médias audiovisuels.

Et de préciser que plusieurs conventions de partenariat et de coopération ont été signées en marge de cette réunion entre le ministère de la Transition numérique et de la réforme administrative et différents départements ministériels.

Dans ce contexte, le chef de gouvernement a passé en revue le bilan de certains projets qui ont été réalisés dans le cadre de la promotion de l'utilisation de la langue amazighe dans les administrations et institutions publiques, un an après leur lancement, notamment la mobilisation de 460 agents d'accueil pour guider et orienter les assistants de langue amazighe, et de 63 assistants chargés de la communication téléphonique dans cette langue affectés à neuf centres d'appel relevant de certains départements ministériels et institutions publiques, outre l'intégration des technologies numériques dans l'enseignement de la langue amazighe à distance au profit des apprenants et le soutien du Fonds national pour l'action culturelle afin d'encourager les activités amazighes.

%

De son côté, la ministre déléguée auprès du Chef de gouvernement chargée de la Transition numérique et de la réforme administrative, Ghita Mezzour, a souligné l'engagement du ministère à accompagner les institutions publiques dans la mise en oeuvre de projets visant à intégrer la langue amazighe et mettre en oeuvre son caractère officiel.

Le gouvernement, a-t-elle souligné accorde un intérêt particulier au chantier relatif à la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe conformément à la volonté Royale visant à accorder à la langue amazighe la place qui lui échoit.

Dans une déclaration à la MAP en marge de cette réunion de communication, le Secrétaire général de l'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), Houssain Moujahid, a, pour sa part, indiqué que l'Institut est un partenaire stratégique de tous ces organismes et départements gouvernementaux conformément aux Hautes Directives Royales, et dans le cadre des lois organiques sur l'intégration de l'amazighe dans les services publics.

Il a, par la même occasion, relevé que l'IRCAM est engagée à accompagner ces institutions sur la voie de la promotion de l'utilisation de l'amazighe, étant un projet de longue haleine afin que la langue amazighe puisse occuper la place qu'elle mérite.

Ces conventions ont été signées lors de cette rencontre entre le ministère délégué chargée de la Transition numérique et de la réforme administrative, et le ministère de la Justice, le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, le ministère de l'Equipement et de l'eau, le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, le ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ainsi que la Caisse marocaine des retraites et l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme.

Elles visent à promouvoir l'intégration de la langue amazighe pour faciliter l'accès aux services des usagers amazighophones et garantir leur orientation en mettant en place des agents à cet effet, en plus d'intégrer la langue amazighe dans les signalétiques dans les différentes administrations et institutions publiques.