Tunisie: La famille de l'avocat Ghazi Chaouachi, détenu depuis 11 mois, «a vraiment peur pour sa santé»

En Tunisie, nouvelle audience ce 11 janvier dans le cadre de l'affaire dite du complot contre la sûreté de l'État. Cela fait près de onze mois que des personnalités politiques ont été arrêtées et placées en détention. À l'occasion de cette audience, près de 300 avocats ont signé une pétition dans laquelle ils demandent la libération de deux de leurs confrères arrêtés. Parmi les détenus dits politiques, il y a Ghazi Chaouachi. Rencontre à Tunis avec la famille et l'avocate de celui qui est aussi ancien député et ministre.

Chez les Chaouachi, le temps s'est comme figé : bientôt un mois que leur père refuse de voir quiconque. Pas même sa femme, ses enfants ou son avocate.

Youssef, le fils de Ghazi Chaouachi, s'inquiète : « On ne sait pas comment il va. Il ne reçoit plus de nourriture de notre part. C'est vraiment très très difficile pour nous. Il a eu 60 ans l'année dernière. Il a quelques maladies chroniques. On a vraiment peur pour sa santé physique mais aussi mentale et psychique. »

« Cela peut traîner des années »

Au domicile de l'avocat, accusé comme d'autres personnalités politiques d'avoir fomenté des attentats et d'intelligence avec l'étranger, il y a ce jour-là Maître Yosr Hamid, avocate mais aussi nièce de Ghazi Chaouachi. « Cela peut traîner des années parce qu'on est sur un nombre de 52 accusés, affirme-t-elle. Ils risquent plusieurs fois la peine capitale suite à une chasse aux sorcières faite contre l'opposition tunisienne. On a les plus grandes figures de l'opposition qui sont jugées en vertu de la loi antiterroriste ».

L'organisation non-gouvernementale Amnesty International évoque des « accusations infondées », dans un contexte de ce qu'elle appelle « mainmise » du président de la Tunisie, Kaïs Saïed, « sur tous les pouvoirs ».