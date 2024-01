Algérie: Le e-marketing dans les bibliothèques académiques en Algérie, thème d'un séminaire scientifique

ALGER — Le "e-marketing dans les bibliothèques académiques en Algérie" a été le thème d'un séminaire scientifique organisé, mercredi par la Faculté des sciences humaines à l'Université d'Alger 2 "Abou El Kacem Saâdallah" à Bouzareah, et ce avec la participation d'enseignants et de chercheurs de différents établissements d'enseignement supérieur.

A cette occasion, le recteur de l'Université d'Alger 2, le Professeur Salah Laboudi a souligné que son établissement "tend toujours à fournir un service public de qualité au profit des étudiants et des chercheurs et oeuvre à ouvrir de nouvelles perspectives, en adoptant le mécanisme du e-marketing comme moyen moderne utilisé pour vulgariser et promouvoir le produit académique".

Pour lui, il importe à l'université de "rendre la production intellectuelle et cognitive disponible à quiconque désirant la consulter dans les meilleurs délais et à moindres coûts, estimant que cela est possible grâce "aux techniques du e-marketing en adéquation avec la stratégie de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en matière de numérisation du secteur".

De son côté, la présidente du séminaire, l'enseignante Amel Lamrous, a affirmé que cette rencontre avait pour objectif de "mettre la lumière sur le concept du e-marketing dans les établissements de prestation de services, assurer le savoir, les connaissances scientifiques et les idées aux professionnels dans les bibliothèques universitaires, en vue d'améliorer les stratégies de commercialisation", ainsi que "découvrir les possibilités du e-marketing pour satisfaire les aspirations des étudiants et des chercheurs".

Ce séminaire a débattu plusieurs axes, dont "les concepts théoriques autour du e-marketing", "les mécanismes et les exigences du e-marketing dans les établissements de prestation de services non lucratifs", ainsi que la présentation d'"expériences nationales et étrangères pionnières dans le domaine du e-marketing dans les bibliothèques académiques".