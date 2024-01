Algérie: Yennayer - La Protection civile recommande le respect des consignes préventives

ALGER — La Direction Générale de la protection civile a invité, dans un communiqué, les citoyens à plus de vigilance et au respect des mesures préventives contre différents accidents pouvant survenir pendant la célébration du nouvel an Amazigh 2974 (12 janvier).

Ainsi, les services de la Protection Civile recommande aux citoyens d'assurer une "ventilation continue" dans leurs maisons pour éviter les accidents d'asphyxies, avoir une connaissance des symptômes d'intoxication au monoxyde de carbone tels que les nausées, maux de tête, et fatigue.

Pour la protection des enfants, il a été recommandé de penser à tourner le manche des casseroles vers l'intérieur de la plaque de cuisson et, dans la mesure du possible, placer la casserole sur un feu éloigné du bord de la cuisinière, débrancher les appareils ménagers en fin d'utilisation et ne pas laisser de médicaments et de produits d'entretien à leur portée.

Pour les usagers de la route, il est conseillé d'éviter la conduite en cas de fatigue et de somnolence, surtout après une heure tardive, où les risques de survenance d'accidents de circulation sont très élevés.

En cas d'accident ou de risque, la Protection civile reste à la disposition des citoyens via son numéro d'urgence de (14) et le numéro vert (1021) en précisant la nature de l'accident et du lieu.