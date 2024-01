Maroc: Signature à Rabat d'une convention de partenariat relative à la couverture médiatique d'événements sportifs

Rabat — Une convention de partenariat portant sur la couverture d'événements sportifs a été signée, mercredi à Rabat, entre le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, l'Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et le Comité national olympique marocain (CNOM).

Cette convention a été paraphée par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le président de l'ANME, Driss Chahtane, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa et le président du CNOM, Faïçal Laraichi.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature, M. Bensaid a indiqué que cette convention de partenariat intervient dans le sillage de l'annonce de l'organisation par le Maroc de la Coupe du monde 2030 et de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2025.

« Ce partenariat vise une meilleure organisation du travail des journalistes pour leur permettre de couvrir les événements sportifs prévus au Maroc et à l'échelle internationale, à l'instar de la CAN et des Jeux olympiques Paris 2024 », a-t-il fait savoir.

La première étape qui verra la concrétisation de cet accord est la Coupe d'Afrique des nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire où les journalistes marocains représenteront le Royaume de la meilleure des manières, a-t-il souligné, notant que son département est mobilisé pour accompagner la mise en oeuvre de cette convention signée entre la FRMF, le CNOM et l'ANME.

%

Il a fait savoir que la délégation des journalistes marocains en Côte d'Ivoire sera la plus importante en termes de nombres, relevant que grâce à cette convention, les représentants des médias nationaux bénéficieront d'un soutien et d'un accompagnement pour faciliter leur travail sur le terrain.

« Il s'agit d'une première expérience qui sera évaluée et généralisée pour permettre aux journalistes marocains de bénéficier des meilleures conditions pour exercer leur travail », a-t-il noté, estimant que le rôle des journalistes est important au vu de l'intérêt que suscite le sport en général et l'équipe nationale de football en particulier auprès de tous les Marocains.

Pour sa part, le président de l'ANME, Driss Chahtane a relevé que cette convention de partenariat est une feuille de route susceptible de professionnaliser davantage le travail des journalistes marocains au niveau international, ajoutant qu'elle constitue une étape importante pour la couverture médiatique d'événements sportifs à l'échelle internationale.

« C'est la première fois qu'une délégation officielle des représentants des médias nationaux sera en Côte d'Ivoire pour couvrir la Coupe d'Afrique des nations », a-t-il noté, ajoutant que le rôle des médias, notamment les journalistes sportifs, est de refléter la dynamique de développement du sport national en général et du football en particulier.

La première étape de la mise en oeuvre de cette convention sera la couverture de la CAN par les journalistes marocains qui bénéficieront sur place de conditions favorables pour accomplir leur mission, en termes de logement et de logistique, dans le but de contribuer au rayonnement du football marocain lors de cette compétition continentale, a-t-il souligné, notant que les journalistes représenteront également un soutien important pour les performances de l'équipe nationale lors de cet événement sportif.