Maroc: La présidence marocaine du CDH est le couronnement des politiques sages menées par le Royaume sous la conduite de SM le Roi (Parlement arabe)

Le Caire — L'élection du Maroc à la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU (CDH) constitue une réussite internationale qui reflète le poids dont jouit le Royaume et sa position de leader aux niveaux régional et international, et le couronnement des politiques sages menées par le Royaume pour consolider les droits et libertés sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, souligne le président du Parlement arabe, Adel bin Abdul Rahman Al-Assoumi.

M. Al-Assoumi a indiqué, dans un communiqué, que cette élection confirme l'importance qu'accorde le Royaume aux droits de l'homme dans la réalisation du développement durable, et reflète ses efforts inlassables aux niveaux régional et international, ainsi que son approche constante en matière de coopération avec les Nations Unies et ses différents organes afin de faire face à tous les défis auxquels est confrontée la communauté internationale et de bâtir un avenir plus prospère pour tous les pays et tous les peuples du monde.

Il s'est dit convaincu que le Maroc sera une voix forte pour défendre les questions des droits de l'homme dans les pays arabes auprès des Nations Unies, et que cette élection représente un ajout qualitatif à la diplomatie arabe au niveau international, notant que le Maroc jouera son rôle dans la promotion et la protection des droits de l'homme, à travers sa présence en tant que président du Conseil, en plus de renforcer les efforts de coopération et de dialogue constructif, et de consolider les partenariats entre les pays de manière à contribuer à enrichir son travail.

Le Président du Parlement arabe a salué les efforts inlassables déployés par le Royaume dans le domaine des droits de l'homme et son système législatif et juridique distingué, qui fait l'objet d'un intérêt et d'une appréciation internationaux dans la promotion et la protection des droits de l'homme, soulignant qu'il présente une expérience solide pour l'amélioration du système des droits de l'homme à tous les niveaux, tirant son leadership du patrimoine culturel du Royaume, sa constitution qui garantit les libertés pour tous, et son système législatif qui promeut les principes de justice, d'égalité, de tolérance et de respect des droits de tous.

Il a exprimé, à cet égard, ses félicitations au Maroc, Roi, gouvernement, parlement et peuple, à l'occasion de son élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'année 2024, pour la première fois de son histoire, à l'issue d'un vote qui a eu lieu ce mercredi à Genève.

Sur les quarante-sept membres du Conseil, 30 ont appuyé la candidature du Maroc, face à celle de l'Afrique du Sud, qui n'a recueilli que 17 votes.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a souligné que cette élection du Maroc, pour la première fois de son Histoire, à la Présidence de ce prestigieux organe onusien, exprime une reconnaissance par la Communauté internationale, de la clairvoyance de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en matière de protection et de promotion des droits de l'Homme.