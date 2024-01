Afrique du Nord: Maroc-Bulgarie - Signature de deux accords de coopération dans les domaines cinématographique, de l'éducation et de recherche scientifique

Rabat — Le Royaume du Maroc et la République de Bulgarie ont signé, mercredi à Rabat, deux accords de coopération dans les domaines cinématographique, de l'éducation et de la recherche scientifique.

Paraphés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la vice Première ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Bulgarie, Mariya Gabriel, ces deux accords visent à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, basées sur l'amitié, le dialogue, la solidarité et la coopération.

Le premier accord relatif à la coproduction et l'échange cinématographique vise à développer et à renforcer la coopération entre le Maroc et la Bulgarie à travers la facilitation de la production en commun d'oeuvres cinématographiques, le développement des industries des films dans les deux pays et l'accroissement de leurs échanges culturels et commerciaux dans ce domaine.

Le deuxième accord représente un programme triennal de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la culture, de la communication, de la jeunesse et des sports pour les années 2024-2026.

Il a pour objectif de favoriser les échanges d'information et d'expériences entre le Maroc et la Bulgarie dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, encourager la coopération académique entre les deux pays et promouvoir une meilleure connaissance réciproque de leur culture.

Ce programme a également pour but de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la télévision et de la radio, encourager la collaboration entre les institutions cinématographiques nationales, partager leurs expériences dans le domaine de la jeunesse et favoriser la coopération dans le domaine des sports.