Afrique: L'élection du Maroc à la Présidence du CDH, 'une reconnaissance de la place dont jouit le Royaume en Afrique et dans le monde ' en matière de respect et de promotion des droits humains (Président de l'UPF)

Dakar — L'élection "brillante et éclatante" du Maroc à la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies pour l'année 2024, constitue "une reconnaissance de la place dont jouit le Royaume en Afrique et dans le monde", concernant une question "aussi importante qu'est le respect et la promotion des droits humains", affirme le Président de l'Union internationale de la Presse francophone (UPF), Madiambal Diagne.

"Je voudrais féliciter le Royaume du Maroc et ses plus hautes Autorités à leur tête SM le Roi Mohammed VI, ainsi que tout le peuple marocain, pour cette élection brillante et éclatante à la présidence du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU", a souligné, dans une déclaration à la MAP, M. Diagne, également fondateur du journal sénégalais "Le Quotidien".

"C'est une distinction et une reconnaissance des efforts entrepris par le Maroc depuis de longues années" en terme d'amélioration de son cadre législatif et aussi de son environnement public, a ajouté le président de l'UPF, notant que cette décision de confier la présidence du CDH de l'ONU au Royaume "devra avoir certainement des retombées très positives sur le climat politique, social et démocratique du Maroc" .

M. Diagne, qui s'exprimait en marge de sa participation aux travaux des 50-èmes Assises de la presse francophone qui se tiennent du 9 au 11 janvier à Dakar, a, à cette occasion, exprimé ses chaleureuses félicitations et celles du Sénégal, aux autorités marocaines et peuple ami du Maroc pour cette élection brillante à la tête de ce prestigieux organe onusien.

Mercredi, le Maroc a été élu à la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies pour l'année 2024, lors d'un vote tenu à Genève.

Sur les quarante-sept membres du Conseil, 30 ont appuyé la candidature du Maroc, face à celle de l'Afrique du Sud, qui n'a recueilli que 17 votes.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a souligné que cette élection du Maroc, pour la première fois de son Histoire, à la Présidence de ce prestigieux organe onusien, exprime une reconnaissance par la Communauté internationale, de la clairvoyance de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en matière de protection et de promotion des droits de l'Homme.