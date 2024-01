Maroc: L'élection du Maroc à la présidence du CDH, une reconnaissance internationale des acquis du Royaume dans le domaine des droits humains (universitaire)

Rabat — L'élection du Maroc à la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies (CND) pour l'année 2024 est une reconnaissance internationale des acquis du Royaume en matière des droits humains, grâce à la vision sage de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé le professeur des sciences politiques à l'université Cadi Ayyad de Marrakech Atik Essaid.

Cette élection constitue le fruit d'une contribution, au fil des années, dans la concrétisation des principes des droits de l'Homme et de la protection de son système à caractère universel, et représente aussi le couronnement international d'un parcours national adopté sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de renforcement à l'État de droit et de consolidation des valeurs de la démocratie institutionnelle dans tous les domaines, a souligné M. Essaid dans une déclaration à la MAP.

L'universitaire a également relevé que l'élection du Royaume pour la première fois de son histoire à la Présidence de cette instance onusienne de renommée constitue un évènement remarquable inédit qui reflète la considération internationale des efforts du Maroc et de ses réalisations uniques engrangés dans le domaine des droits humains, sous la conduite sage et clairvoyante du Souverain, ce qui a permis au Royaume d'aller de l'avant dans la mise en oeuvre appropriée des principes de droits humaines. Une mise en oeuvre qui s'est renforcée par la consécration des droits de l'Homme dans la Constitution de 2011, qui avait constitué une avancée majeure.

De même, il a fait savoir que cette élection rend hommage aussi à la ferme volonté de SM le Roi Mohammed VI et aux Hautes Orientations Royales qui placent les principes des droits de l'Homme parmi les priorités et veillent constamment à garantir leur protection, à assurer un équilibre entre ces principes et les positions du Maroc responsables et constantes, à reconnaitre et à protéger sérieusement les droits justes et équitables dans les différents forums internationaux et à soutenir la coordination commune avec toutes les institutions internationales et tous les mécanismes universels pour la promotion de la culture des droits de l'Homme.