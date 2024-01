Tunisie: Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution sur les attaques des Houthis en mer Rouge

NEW YORK (Nations Unies) — Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mercredi une résolution condamnant les attaques perpétrées par les Houthis contre des navires marchands et de commerce en mer Rouge.

Adoptée par onze votes pour, zéro vote contre et quatre abstentions (Algérie, Chine, Mozambique, Russie), la résolution 2722 condamne "avec la plus grande fermeté" les attaques perpétrées par les Houthis contre des navires marchands et de commerce en mer Rouge depuis le 19 novembre 2023, date à laquelle ils ont capturé le navire marchand Galaxy Leader et son équipage.

Elle exige que les Houthis mettent fin à leurs attaques "qui entravent le commerce mondial et portent atteinte aux droits et libertés de navigation ainsi qu'à la paix et la sécurité de la région", et qu'ils libèrent immédiatement le Galaxy Leader ainsi que son équipage.

La résolution affirme que l'exercice des droits et des libertés de navigation par les navires marchands et de commerce, en vertu du droit international, doit être respecté, et prend note du droit des Etats membres de l'ONU de défendre leurs navires contre les attaques conformément au droit international.

La résolution souligne la nécessité de s'attaquer aux causes profondes, notamment les conflits qui alimentent les tensions régionales et qui contribuent à perturber la sécurité maritime, afin de garantir une réponse rapide, efficace et effective.

Le Conseil de sécurité appelle à la prudence et à la retenue afin d'éviter une nouvelle détérioration de la situation en mer Rouge et dans la région et encourage toutes les parties "à redoubler d'efforts diplomatiques à cette fin, particulièrement en continuant de favoriser le dialogue et le processus de paix du Yémen sous les auspices de l'ONU".