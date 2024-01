Sénégal: Communiqué du Conseil des ministres - Inauguration du Bus Rapid Transit ce 14 janvier 2024

Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 10 janvier 2024 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l'Etat, Son Excellence, Monsieur Macky SALL.

A l'entame de sa communication, le Président de la République a remercié les populations de la région de Fatick pour leur accueil chaleureux à l'occasion des cérémonies de dénomination du Centre hospitalier régional Adja Marième Faye SALL et de lancement, de la 12ème édition du Festival national des Arts et de la Culture (FESNAC).

Le Chef de l'Etat a saisi l'occasion pour féliciter le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le Professeur Aliou Sow, et l'ensemble de ses services, les délégations internationales et nationales, et toute la communauté culturelle et artistique du Sénégal pour cette belle organisation et la mobilisation exceptionnelle qui met davantage la culture au coeur de notre pacte national.

Le Président de la République a demandé, par ailleurs, au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer le suivi de l'exécution, dans les délais contractuels, des travaux du Mémorial de Gorée, lancés le 06 janvier 2024.

Poursuivant sa communication, le Chef de l'Etat a magnifié la tenue de la Semaine du Patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba et encouragé la perpétuation du legs de nos figures nationales historiques.

%

Le Président de la République a également insisté sur l'impératif : (i) de la sauvegarde des archives nationales, des sites et monuments historiques ; (ii) de la poursuite de la rédaction de l'histoire générale du Sénégal, un projet majeur qui doit accompagner la matérialisation du Sénégal Emergent à l'horizon 2035.

Le Chef de l'Etat a indiqué, enfin, la nécessité d'un encadrement juridique adéquat de l'édification, de la labellisation, et de la gestion des Musées publics et privés qui doivent bénéficier, avec l'implication des personnes ressources, des collectivités territoriales et le développement du Mécénat, d'une politique de promotion soutenue, en vue de la connaissance de notre histoire et de la préservation de la Mémoire de la Nation.

Abordant la participation du Sénégal à la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui aura lieu en République soeur de Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, le Président de la République a saisi l'occasion de ce Conseil, pour adresser, au nom de la Nation, ses chaleureuses félicitations aux Lions et leur réitérer ses encouragements et son soutien permanent.

Revenant sur la consolidation des programmes de protection sociale et l'actualisation régulière du registre national unique (RNU), le Chef de l'Etat a demandé au Gouvernement de veiller à la mise en oeuvre adéquate du Programme national des Bourses de Sécurité familiale (PNBSF), avec l'effectivité du paiement des allocations trimestrielles revalorisées à 35.000 FCFA, mais également d'assurer la mise à jour mensuelle du Registre national unique (RNU), afin d'asseoir la visibilité, la cohérence et l'optimisation des interventions sociales de l'Etat et de ses démembrements territoriaux et techniques.

Dans cette perspective, le Président de la République a également demandé au Premier Ministre de préparer un document faisant le bilan social de l'action gouvernementale.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l'Etat est revenu sur les sujets suivants :

l'inauguration du Bus Rapid Transit (BRT) le 14 janvier 2024 : en demandant au Gouvernement, de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer, avec l'implication notable des villes (Guédiawaye, Dakar,) des communes et populations polarisées, un bon déroulement des activités marquant l'inauguration du BRT : un mode de transport innovant, écologique (100 % décarbonné) qui va remodeler le cadre de vie de la Capitale, Dakar ;

la reprise des vols domestiques de la compagnie nationale Air Sénégal à partir de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor : en demandant au Gouvernement, aux ministres en charge de l'intérieur, des forces armées, des finances, des transports terrestres, du pétrole et des énergies et des transports aériens de prendre toutes les dispositions appropriées, en vue d'assurer dans les meilleures conditions, les dessertes aériennes intérieures sur la plateforme de l'aéroport militaire Léopold Sédar

Clôturant sa communication, le Chef de l'Etat a saisi l'occasion du 30e anniversaire de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, célébré ce 10 janvier, pour féliciter les pays membres, la Commission de l'UEMOA et tous les organes de l'Union pour le travail accompli, durant toutes ces années, notamment dans le cadre de la convergence des politiques sectorielles et de l'intégration économique.

Dans sa communication, le Premier Ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant :

le Festival du bicentenaire de l'île Mac Carthy en Gambie;

la tournée économique dans le département de Nioro du Rip;

la situation du marché des denrées de première nécessité.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES

le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a fait une

communication sur la situation internationale ;

le Ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur le suivi de la campagne de commercialisation agricole 2023-2024, la contre saison froide et la situation du matériel agricole ;

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

le projet de décret portant approbation du guide de légistique ;

le projet de décret portant organisation du Ministère de l'Elevage et des Productions animales.

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre du Ministère de l'Intérieur

Monsieur Mamadou KHOUMA, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Diourbel, est nommé Préfet du Département de Bignona, en remplacement de Monsieur Maguette DIOUCK, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Maguette DIOUCK, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Bignona, est nommé Préfet du Département de Diourbel, en remplacement de Monsieur Mamadou KHOUMA, appelé à d'autres fonctions.

Madame Maïmouna BALDE, Institutrice, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Darou Minam 2, Département de Malem Hodar, est nommée Adjoint au préfet du Département de Koungheul, en remplacement de Monsieur Papa Abdoulaye BA, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Ousmane SIDIBE, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Paoskoto, Département de Nioro, est nommé Adjoint au préfet du Département de Podor, en remplacement de Monsieur Fodé KABA NDAO, appelé à d'autres fonctions.

Madame Awa BOCOUM, Secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'Arrondissement de Sakal, Département de Louga, est nommée sous-préfet de l'arrondissement de Makacoulibatang, département de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Mbacké THIAM, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Birahima BA, Secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Keur Momar SARR, département de Louga, est nommée sous-préfet de l'arrondissement de Yeumbeul, département de Keur Massar, en remplacement de Monsieur Khadim GUEYE, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Fodé KABA NDAO, Secrétaire d'administration, précédemment Adjoint préfet du Département de Podor, est nommé sous-préfet de l'Arrondissement de Saldé, Département de Podor, en remplacement de Monsieur Abdoul Meye THIAM, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Papa Abdoulaye BA, Assistant Social, précédemment Adjoint au préfet du Département de Koungheul, est nommé sous-préfet de l'Arrondissement de Koussanar, Département de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Adama KAMARA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Demba Nialy NDAO, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Niakhar, Département de Fatick, est nommé sous-préfet de l'Arrondissement de Sakal, Département de Louga, en remplacement de Madame Awa BOCOUM, appelée à d'autres fonctions.

Monsieur Mamadou Lamine TRAORE, PCEM, précédemment Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Sindia, Département de Mbour, est nommé sous-préfet de l'Arrondissement de Keur Momar SARR, Département de Louga, en remplacement de Monsieur Birahima BA, appelé à d'autres fonctions.

Au titre du Ministère de la Justice

Monsieur Aliou CISS, inspecteur de 2ème classe - 2ème échelon, précédemment Directeur de l'inspection interne des services pénitentiaires, est nommé Directeur général adjoint à la Direction générale de l'Administration pénitentiaire, poste vacant.

Monsieur Souleymane FAYE, Inspecteur de 2ème classe - 1er échelon, précédemment Inspecteur Régional de l'Administration Pénitentiaire de Thiès-Diourbel, est nommé Inspecteur Interne des Services pénitentiaires, poste vacant ;

Monsieur Yankhouba DEMBELE, Inspecteur de 2ème classe - 1er échelon, précédemment en service à la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, est nommé Directeur de la Sécurité Pénitentiaire, poste vacant ;

Madame Agnèce NDIOGOYE, Inspecteur de 2ème classe - 1er échelon, précédemment Directrice de l'Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire, est nommée Directrice de la Réinsertion sociale, poste vacant ;

Monsieur Samba DIOUF, Inspecteur de 2ème classe - 1er échelon, précédemment Inspecteur Régional de l'Administration Pénitentiaire de Dakar, est nommé Directeur de la Législation, des Statistiques et des Etablissements pénitentiaires ;

Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane DIA, inspecteur de 3ème classe - 2ème échelon, précédemment Inspecteur Régional de l'Administration Pénitentiaire de Tambacounda et cumulativement Directeur de la maison d'arrêt de Rebeuss, est nommé Directeur des Ressources humaines, poste vacant ;

Monsieur Moussa SEYDI, inspecteur de 3ème classe - 2ème échelon, précédemment Inspecteur Régional de l'Administration Pénitentiaire de Kaolack, est nommé Directeur des Finances, du Budget, du Matériel et des Infrastructures pénitentiaires, poste vacant ;

Monsieur Famara SECK, Médecin-commandant des Forces armées, précédemment chef de la Division Médico-sociale, est nommé Directeur de l'Action médicale et sociale, poste vacant.

Au titre du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Monsieur Cheikh Ahmadou Bamba GUEYE, Professeur titulaire à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est nommé Directeur de l'Office du Baccalauréat, en remplacement de Monsieur Sossé NDIAYE appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Nfansou Victor DIATTA, titulaire d'un Doctorat en sociologie, est nommé Directeur de l'Institut supérieur d'Enseignement professionnel (ISEP) de Bignona, en remplacement de Madame Siré DIEDHIOU appelée à d'autres fonctions.

Au titre du Ministère de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire

Monsieur Alioune LECOR, titulaire d'un Master en finances publiques, précédemment directeur du développement communautaire au ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, est nommé Directeur général de l'Agence nationale d'Insertion et de Développement agricole (ANIDA).

Au titre du Ministère du Développement Communautaire, de la Solidarité nationale et de

l'Equité sociale et territoriale

Monsieur Ernest Ndigue NGOM, titulaire d'un Master 2 en Qualité Hygiène Sécurité Environnement, est nommé Président du Conseil d'Administration du Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience.

Monsieur Ibrahima DIAO, titulaire d'un DESS en Droit des Affaires, est nommé Directeur général du Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience.

Au titre du Ministère de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi

Monsieur Ibrahima DIOP, titulaire d'un Master 2 en banque et ingénierie financière, précédemment Directeur administratif et financier du Grand Théâtre national, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Équipement au Ministère de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi, en remplacement de Monsieur Mamadou Moustapha DIALLO.

Madame Moumi KA, Inspectrice principale de l'Éducation populaire, de la Jeunesse et des Sports, précédemment Directeur de l'Éducation populaire et de l'Engagement volontaire, est nommée Directeur de la Protection sociale des Jeunes au Ministère de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi.

Monsieur Boubacar BA, Inspecteur de l'Education Populaire, de la Jeunesse et des Sports, est nommé Directeur de l'Éducation populaire et de l'Engagement volontaire au Ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, en remplacement de Madame Moumi KA appelée à d'autres fonctions.

Au titre du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique Monsieur Al Ousseynou COULIBALY, Ingénieur en Informatique, est nommé Président du Conseil d'Administration de SENEGAL CONNECT PARK.

Monsieur Bassirou Abdoul BA, Ingénieur en Informatique, précédemment Coordonnateur du projet du Parc des Technologies numériques de Diamniadio, est nommé Directeur général de SENEGAL CONNECT PARK.

Fait à Dakar, le 10 janvier 2024 Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes Entreprises,

Porte-parole du Gouvernement