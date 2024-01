Afrique: La CAF conclut de vastes accords de diffusion TV avant le coup d'envoi de la CAN 2023

La Confédération Africaine de Football ("CAF") a annoncé dans un communiqué parvenu à notre rédaction la conclusion d'accords de diffusion globale avec des détenteurs de droits de télédiffusion d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et des Caraïbes avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

Selon le document, le coup d'envoi du tournoi sera donné à Abidjan le samedi 13 janvier 2024. A cet effet, la CAF a reçu environ 6000 demandes d'accréditation pour la CAN TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023. Ce qui représente une augmentation de plus de 100% par rapport à la précédente CAN qui s'est déroulée au Cameroun en 2022, informe le même document.

A en croire le communiqué, les partenaires télévisuels mondiaux sont Sky (Royaume-Uni), BBC (Royaume-Uni), LaLiga+ (Espagne), SportItalia (Italie), Sport Digital (Allemagne et Suisse), SportTV (Portugal), Viaplay (pays nordiques) et Band TV (Brésil).

beIN Sport, CANAL+, New World TV et environ 45 diffuseurs Free To Air ont également conclu des accords de partenariat avec la CAF. Ce qui permettra à la CAN TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 d'être diffusée dans environ 180 pays.

Par conséquent, le document indique que l'augmentation significative de l'investissement financier par les détenteurs de droits de télédiffusion d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et des Caraïbes se traduira par une hausse substantielle de l'audience mondiale de la CAN TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

Ainsi les revenus de diffusion de la CAF augmenteront également de manière significative, ce qui contribuera au développement et à la croissance du football en Afrique, indique la même source.

Elle assure que, la CAN CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 devrait être la plus compétitive, car toutes les nations africaines de football les plus importantes et les plus performantes s'affronteront en Côte d'Ivoire pour la prestigieuse compétition.

C’est dans ce sens que le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré dans le communiqué que : "Le football africain et la CAN CAF TotalEnergies sont reconnus comme étant parmi les plus compétitifs et les plus passionnants du football mondial.

« Nous sommes ravis des accords de diffusion globale conclus par la CAF avec les détenteurs de droits de diffusion télévisuelle. D'énormes investissements sont réalisés dans le football des jeunes, y compris le football scolaire, les ligues professionnelles, la formation des entraîneurs et des arbitres, ainsi que la construction et la modernisation des infrastructures de football en Afrique ».

Pour lui, « Cela contribue énormément à la qualité du football africain, qui devient compétitif au niveau mondial et n'a rien à envier aux meilleures équipes du monde. La CAF s'engage à travailler ensemble et à aider les médias pendant la CAN TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 et lors de toutes les compétitions et événements futurs de la CAF. »

Le document de conclure que le football du continent africain est entré dans l'histoire lors de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, lorsque le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales. A son avis, les équipes nationales africaines devraient continuer à atteindre de nouveaux sommets lors des futures compétitions internationales.