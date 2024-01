Congo-Kinshasa: Le Royaume de Belgique félicite Félix Tshisekedi pour sa réélection

L'Ambassade de Belgique en RDC a publié, mardi 9 janvier 2024, un communiqué félicitant le Président de la République, Félix Tshisekedi, qui a été reconduit à la tête du pays après la publication des résultats de la présidentielle par la CENI et la confirmation de son élection par la Cour Constitutionnelle. Elle l'appelle à promouvoir et à maintenir le cap de la bonne gouvernance du pays.

COMMUNIQUE

La Belgique adresse ses félicitations à SEM Félis Tshisekedi pour son second mandat en tant que Président de la République démocratique du Congo.

Nous tenons à saluer l'élan démocratique dont a fait preuve une fois encore la population congolaise lors de ces élections, malgré les difficultés, notamment, les nombreuses failles logistiques et opérationnelles, ainsi que les irrégularités signalées. Nous encourageons la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre ses investigations et prendre les mesures pour sanctionner les responsables. Il sera important de tirer les leçons de ce quatrième cycle d'élections, et de tenir compte des recommandations des rapports définitifs des missions d'observation électorale, afin de mener les réformes légales et institutionnelles nécessaires à l'organisation des prochains cycles dans le respect de la Constitution.

De nombreux défis attendant le président Tshisekedi au cours de ce second mandat. La Belgique souhaite encourager le président à initier et poursuivre les efforts en matière de bonne gouvernance et de droits humains, qu'il s'agisse d'égalité des genres, de lutte contre la corruption, de réforme du secteur de la sécurité et de la justice, de relever les défis sociaux et environnementaux, ou encore d'améliorer le climat des affaires.

Nous encourageons l'ensemble des acteurs politiques congolais et la société civile à oeuvrer à la cohésion nationale dans un esprit d'ouverture, clé du succès pour relever les défis du présent et construire l'avenir.

Nous réitérons le soutien de la Belgique aux efforts diplomatiques régionaux, qui promeuvent la désescalade et la recherche d'une pacification durable de l'Est de la RDC. Nous demandons aux autorités congolaises de se montrer ouvertes et constructives dans ce cadre.

S'appuyant sur les liens forts qui unissent nos populations, la Belgique restera engagée aux côtés de la République démocratique du Congo. Nous poursuivrons notre coopération étroite afin de répondre aux défis auxquels le pays est confronté, au profit de la population congolaise.

