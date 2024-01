Congo-Kinshasa: Candidat Député National à Lubao , Miteko Kapenga Stanis dans le Top 50 des personnalités qui ont œuvré à la victoire de Félix Tshisekedi

Homme d'Etat à cerveau solutions, le candidat député national N°77 MITEKO KAPENGA STANIS figure en haut de la liste de candidats députés nationaux qui ont été au four et au moulin pendant la campagne électorale pour la réélection du candidat président N°20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Cet acteur de terrain, candidat député national et Directeur de campagne du Chef de l'État dans la circonscription électorale de Lubao pour le compte de l'APCF, parti Mosaïque de l'UDPS-Tshisekedi, Miteko Kapenga Stanis a gagné non seulement la confiance d'une grande partie de la population de ce coin du pays, mais aussi au-delà de sa circonscription électorale et de sa province de Lomami au profit du candidat président N°20

Malgré la persistance de certains noms politiques, le N°77 Miteko Kapenga Stanis arrive à la 28ème position sur le top 50 selon un sondage effectué et publié, battant toute concurrence face à plusieurs grands noms de l'Union Sacrée pour avoir battu d'une manière assidue avec les images et autres preuves à l'appui, la campagne électorale du Chef de l'Etat respectivement à Kinshasa, Mbuji-Mayi, Kabinda ville et à Lubao.

Acteur sur terrain, l'Aigle Royal Miteko Kapenga Stanis passe en tête et attire sans surprise l'attention de la hiérarchie du présidium de l'union sacrée grâce à sa remarquable performance pendant la campagne électorale au profit de FATSHI béton.

À cet effet, la population de Lubao en particulier et celle congolaise en général lui reconnaisse le statut de l'un des généraux prometteurs du Chef de l'Etat au niveau du territoire de Lubao, de la province de Lomami et au niveau national.

Miteko Kapenga Stanis s'estime heureux de la réélection du Président Félix Tshisekedi pour qui il a battu campagne dans plusieurs entités territoriales décentralisées et déconcentrées de la République Démocratique du Congo.

Une campagne électorale réalisée avec ses propres moyens tant financiers que matériels par l'amour de la patrie et de son Président, Fatshi Béton.

Il convient de noter que cet Aigle Royal, Homme d'Etat à Cerveau Solutions, Mr Miteko Kapenga Stanis qui attend la confirmation de son élection par la CENI en qualité de Député National élu de la Circonscription électorale de Lubao dans la province de Lomami, a d'ores et déjà pris l'initiative de deux propositions de loi pour soutenir et accompagner le Chef de l'Etat dans la mise en oeuvre du projet de société de l'UDPS Tshisekedi dénommé le Peuple d'abord.

Sa première proposition de loi relative aux infrastructures routières et aux autres voies de communication, accompagnée des mesures d'application déjà élaborées par l'Auteur Miteko sans oublier le revenu innovent que ce dernier a créé en faveur de l'État Congolais, lequel sera budgétisé et logé dans un compte spécial, permettront au Premier Ministre et au Ministre des ITPR respectivement le désenclavement de la République Démocratique du Congo avec les routes en terre battue dans une année, la circulation des personnes, des biens et services l'asphaltage de 200 Km par province et par an pendant 5 ans, l'asphaltage bref de toutes les routes d'intérêt national dans 5 ans.

Dans le même chapitre, la deuxième proposition de loi dont le Cerveau Solutions Miteko Kapenga Stanis est initiateur, relative à l'opérationnalisation des villages agricoles, les mesures d'application y relatives ainsi que les revenus innovent créé par ce dernier, qui sera budgétisé et logé dans un compte spécial permettront au Premier Ministre, aux Ministre de l'Agriculture et de l'Industrie les réalisations ci-après :

- La création de 107.000 villages agricoles composés des champs et plantations sur l'ensemble du territoire national ;

- L'obtention de l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble du territoire national dans une année ;

- La création de 107.000 industries Agroalimentaires (Petites, Moyennes et Grandes) sur l'ensemble du territoire national ;

- La création de 50.000.000 d'emplois en déans 5 ans ;

- L'obtention par la R.D. Congo du budget le plus considérable de l'Afrique dans 5 ans.

A la lumière de ce qui précède et compte tenu que Miteko Kapenga Stanis reste un haut cadre de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS TSHISEKEDI) qui incarne la vision du développement à la base du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la confirmation de son élection par la CENI qu'il estime avoir gagnée honnêtement haut la main, sera d'un apport capitale non seulement pour le pays mais aussi pour la réussite du deuxième quinquennat du Chef de l'Etat.