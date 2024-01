Afrique: CAN 2023 - Emmanuel Adébayor dithyrambique envers l'Algérie !

A quelques heures du début de la 34è édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, la star togolaise et africaine, ex-capitaine des Eperviers Emmanuel Adébayor s'est montré très élogieux envers les Fennecs d'Algérie.

Présent lors du match amical de l'Algérie face aux Eperviers locaux vendredi dernier au stade de Kégué, Adébayor s'est prononcé sur les chances des Fennecs pour la CAN 2023. En effet, l'ancien joueur de Manchester City estime que l'Algérie sera l'une des équipes favorites pour le graal final.

« L'Algérie a une très bonne équipe, on l'a vu face au Togo. Je souhaite un bon courage pour la CAN, et pourquoi ne pas remporter le titre. L'Algérie joue très bien avec le ballon, Bentaleb était très bon, il joue simple et prend souvent les bonnes décisions, avec Mahrez et Slimani. Je pense qu'ils ont toutes leurs chances pour remporter la CAN, mais il faut se méfier de cette compétition. J'ai toujours eu de bons souvenirs avec l'Algérie, j'ai disputé plusieurs matchs en Algérie et c'était toujours agréable sur et en dehors des terrains, je vous souhaite une bonne chance pour la CAN », a déclaré le Togolais à la télévision algérienne après la rencontre.