Afrique: 'Les Rencontres de Marrakech' - Nouvelle initiative de la Fondation Brazzaville

La Fondation Brazzaville met en place un nouveau challenge visant à porter une vision commune et partagée pour l'avenir des relations Afrique-Occident : "Les Rencontres de Marrakech".

Sous l'intitulé "Les Rencontres de Marrakech", la Fondation Brazzaville a réuni au Maroc, les 5 et 6 janvier, des personnalités et des experts de haut niveau, dans un espace de réflexion libre et constructif, pour aborder les enjeux cruciaux des relations entre l'Afrique et l'Occident.

Au cours des travaux, les notions de respect mutuel, de souveraineté et de partenariat ont été au coeur des discussions. Les participants ont formulé des recommandations visant à promouvoir une coopération plus équilibrée entre les deux parties et un positionnement plus juste de l'Afrique sur la scène internationale. Ils ont également exprimé leur volonté de poursuivre ces discussions.

À propos de la Fondation Brazzaville

C'est une organisation non-gouvernementale britannique de renommée internationale qui se consacre à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable en Afrique ainsi que dans le monde entier. Créée en 2014, la Fondation s'engage dans des programmes de diplomatie de haut niveau, de résolution de conflits et de développement pour répondre à certains des défis planétaires les plus urgents. Par son engagement constant pour la collaboration et l'inclusion, la Fondation Brazzaville vise à établir des liens et à favoriser la compréhension entre les nations pour un avenir plus harmonieux et plus prospère.