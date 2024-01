Ile Maurice: Le retour de l'ancien comptable de la MASA lance une valse de questions

Chaque sous compte ? À la Mauritius Society of Authors (MASA) encore plus. Non seulement les manques à gagner accentués par la pandémie sont abondamment critiqués. Mais maintenant, ce sont les mains innocentes chargées de balancer les comptes de la société des droits d'auteur qui sont passées à la loupe.

Les conditions de recrutement d'un comptable à la MASA House ont fait hausser des sourcils aux membres, quand ils ont appris que c'est l'ancien comptable qui a repris du service. Certains se demandent si toutes les procédures ont bien été respectées après avoir consulté une correspondance adressée à l'ancien comptable de l'institution. Cette lettre datée début décembre 2023 et signée par le président du conseil d'administration de la MASA propose le poste qui avait quitté la société suite à un différend, dans le passé.

D'aucuns dénoncent «l'opacité» de ce recrutement, estimant que la lettre aurait dû être signée par l'officer in charge, en l'absence d'un directeur à la MASA et non par le président du conseil d'administration. Tout en se demandant pourquoi repêcher un cadre qui a déjà quitté l'institution, il se dit que ce recrutement aurait été fait sans que le poste de comptable ne soit décrété vacant.

Ce que réfute une source au sein du conseil d'administration. Elle souligne d'abord qu'il existe un Good governance committee au sein de la MASA. Avant d'indiquer que d'une part, «tout a été fait dans la légalité» et que d'autre part, le ministère de tutelle, les Arts et le patrimoine culturel a été consulté avant le nouveau recrutement de cet ancien employé.

Il ressort que le comptable en titre avait occupé le poste de directeur par intérim de la MASA. Cette personne a quitté son poste vers la fin de l'année, «à la période coïncidant avec la distribution de la tranche des royalties de décembre». Pour cet exercice... comptable, «le recrutement de quelqu'un qui ne connaît pas notre système de distribution aurait retardé les paiements». La MASA a alors fait appel à son ancien comptable, qui est parti après que tous «les problèmes ou supposés problèmes avec la MASA aient été résolus». Recrutement sur contrat qui a été fait avec la bénédiction du ministère de tutelle.

Pour rappel, le président du conseil d'administration de la MASA, Gérard Louis a déclaré, lors d'une conférence de presse, le 27 décembre dernier, que la dernière distribution des royalties concernait des paiements pour la période de 2020 à 2022, avec un manque à gagner de Rs 60 millions. En juin 2023, la MASA a stoppé le paiement de l'allocation de solidarité qui était jusquelà versée aux artistes ayant atteint l'âge de la retraite. Et, dans un passé récent, la MASA a dû avoir recours à des subventions additionnelles de son ministère de tutelle, pour assurer les salaires du personnel. Autant de conséquences de la baisse drastique des redevances collectées sur l'utilisation de la musique.