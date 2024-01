Congo-Kinshasa: Bukavu - La population recourt à l'eau des sources et de pluie pour pallier la pénurie d'eau potable

Certaines familles de la ville de Bukavu (Sud-Kivu) récupèrent l'eau des sources ou de pluie, pour constituer des réserves afin de faire face à la pénurie d'eau potable depuis plusieurs jours dans la ville.

Des habitants de la ville, bidons à la main, sillonnent les rues à la recherche permanente de l'eau.

Se laver, faire la lessive ou la vaisselle devient de plus en plus compliqué à cause du manque d'eau au robinet.

Gloria Kavira, une jeune rencontrée sur l'avenue Kindu dans le quartier Ndendere, raconte ce calvaire :

« Ces derniers temps, nous sommes en train de connaitre un problème sérieux de manque d'eau, c'est depuis le 27 décembre que nous avons un grand souci d'eau. Pour avoir de l'eau, nous sommes en train de faire un long parcours et ce long parcours-là, n'est vraiment pas facile et là nous payons deux bidons à 500 francs congolais. Tellement qu'on ne peut pas payer tous les jours ou bien faire ce trajet tous les jours, on est en train de tenter quand il pleut, on récupère l'eau de la pluie et on essaie de l'utiliser pour quelques jours comme boisson et pour la cuisson ».

La même situation se vit dans d'autres coins de la ville.

Cependant, la REGIDESO provinciale avait alerté la semaine dernière sur le danger qui guettait sa conduite principale entre le lycée Wima et l'ISTM. En effet, des constructions anarchiques sont érigées au-dessus de ce grand tuyau, empêchant ainsi la REGIDESO d'y accéder en cas de panne ; mais aussi les éboulements causés par ces constructions anarchiques fragilisent cette structure hydraulique avait, expliqué la REGIDESO.

Cette conduite d'eau alimente 80% de la population de Bukavu. La meilleure solution, avait-elle proposé, serait la démolition des maisons environnantes.