Tunisie: Escrime | Grand prix international de Tunis - C'est parti !

A partir de demain jusqu'au 14 janvier à la Salle omnisports de Radès, un panel des meilleurs sabreurs du monde se retrouvera pour assurer une qualification aux Jeux olympiques de Paris.

C'est ainsi que le champion incontesté, Sandro Bazadze, tenant du titre, débarque à Tunis pour défendre sa couronne. C'est un virtuose du sabre qui a ébloui le monde de l'escrime avec des performances exceptionnelles. Le Géorgien est un tireur puissant, doté d'un poignet d'une puissance et d'une souplesse inouïes. Il est de ceux qui impressionnent par leurs qualités physiques et techniques. Tout comme Sara Balzer, la numéro 1 mondiale qui, elle aussi, sera de la partie. Cette escrimeuse est une championne douée qui a entamé sa carrière depuis l'âge de huit ans, elle a percé avec assurance dans cette discipline, entrant résolument dans le monde compétitif en 2010. Inspirée par sa soeur, Sara a suivi une voie exceptionnelle au sein du Club Universitaire de Strasbourg. Elle a été médaillée olympique en 2020.

C'est dire que ce Grand tournoi international, qui figure parmi les trois les plus importants du monde, sera extrêmement relevé et que les places qualificatives seront très chères.

Les Tunisiens bien représentés

La Tunisie sera représentée par ses meilleurs tireurs filles et garçons. L'équipe féminine sera emmenée par Yasmine Daghfous, qui sera entourée par la nouvelle vague de jeunes de très bon niveau et qui pourraient surprendre plus d'un : Olfa Hzami, Yasmine Rezgui, Aicha Bouajina, Rania Ferjani, Yasmine Haj Ali, Chaima Meskhi, Chaima Haj Hamza et Kenza Ben Ismail.

Les garçons, bien entendu, seront menés par le champion qui promet, Fares Ferjani et ses jeunes camarades Ahmed Ferjani, Amen Allah Hmissi, Aziz Cherni, Aziz Kamouech, Dhia Ben Mansour, Yassine Ouchioucha, Lucas Messica et Rayen Ferjani.Il n'en demeure pas moins que la qualité des champions, qui viennent de près d'une quarantaine de pays, ne laissera pas place au doute : les plus méritants auront leurs tickets aussi bien au niveau des filles qu'à celui des garçons. Les meilleurs sabreurs et sabreuses seront, en effet, là et le spectacle promet.