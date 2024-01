Tunisie: EST | Reprise des entraînements aujourd'hui - Sortir de l'impasse...

Maintenant que la page Tarek Thabet est tournée, c'est Miguel Cardoso qui aura la lourde tâche de donner au plus vite un cachet de jeu à l'équipe. Une équipe qu'on veut compétitive dès la phase de groupes de la Champions League.

Après avoir bénéficié d'une semaine de repos, les «Sang et Or» reprennent les entraînements aujourd'hui. Si on se réfère aux échos recueillis auprès de l'entourage de Hamdi Meddeb, c'est le Portugais Miguel Cardoso qui conduira les entraînements aujourd'hui. Selon les informations qui ont circulé avec insistance durant les dernières 48 heures, officieusement évidemment, Miguel Cardoso devait signer son contrat hier ou au plus tard ce matin. Il sera assisté par Thabet Kahri, spécialiste dans l'évaluation et le visionnage. Une chose est sûre, Hamdi Meddeb s'est aligné sur la pression du public qui exigeait un technicien capable de donner le plus. Cardoso, qui fut l'adjoint de maints techniciens portugais connus comme Fonseca ou Costa, n'a pas eu de grands succès dans les dernières années, notamment son passage éclair à Nantes.

Manager général ou directeur sportif : deux options pour Thabet

Depuis une semaine, donc, c'est le silence radio officiel. Un silence devenu assourdissant. Pas mal de fois, on a évoqué la tenue d'une réunion entre Hamdi Meddeb et Tarek Thabet. Le président de l'EST a voulu que Tarek Thabet reprenne son poste de directeur sportif. Un poste qu'il occupait jusqu'au 11 octobre dernier, date de sa confirmation comme entraîneur en chef après avoir assuré l'intérim à la tête de l'équipe première durant sa participation à l'African Football League.

Selon des informations concordantes, deux options s'offrent à Tarek Thabet : soit il reprend son poste de directeur sportif avec pour mission urgente de dénicher quelques recrutements ciblés comme il l'a si bien fait durant le mercato estival, soit on lui confie de nouvelles attributions, celles de manager général. On croit savoir que c'est cette dernière idée qui semble séduire Tarek Thabet.

Stage au Maroc : à confirmer !

Une source proche de l'équipe nous a fait savoir que le stage de préparation annoncé au Maroc est incertain. Cela dit, l'héritage laissé par Tarek Thabet n'est pas si mauvais comme le prétendent ses détracteurs. Aucun entraîneur n'a une baguette magique pour remettre tout dans l'ordre et donner le cachet qu'on souhaite à une équipe en moins de deux mois de travail. Aujourd'hui, la direction du club, le président Hamdi Meddeb en particulier, doit faire sortir l'équipe de l'impasse en mettant en place une véritable politique de communication qui barre la route aux rumeurs qui ne peuvent que nuire à l'ambiance générale au sein du club. Il fallait que la page officielle du club soit la première à donner l'identité du nouvel entraîneur de l'équipe, la composition de son staff et le programme de préparation durant la trêve. La direction du club aurait dû dès le départ communiquer sur l'avenir de Tarek Thabet au sein du club après la fin de sa mission à la tête de l'équipe première de football.

Une politique de communication claire et instantanée est essentielle pour un grand club de la trempe de l'Espérance de Tunis. C'est ce qui a manqué tout au long de la dernière semaine où même le porte-parole du club, Walid Guerfala, était dans l'incapacité d'infirmer ou de confirmer toute information circulant ici et là sur le Net et sur certains médias.