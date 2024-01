Tunisie: Innovation agricole - Quand la technologie numérique et l'IA transforment le secteur des engrais

Les enjeux dévoilés, les défis posés, les solutions audacieuses esquissent les contours d'un futur agricole plus intelligent et durable.

Placé sous le thème «Les applications de la technologie numérique et de l'intelligence artificielle dans le secteur des engrais», le séminaire organisé par le Groupement chimique tunisien (GCT) en coopération avec l'Union arabe des engrais, qui se tient du 9 au 11 janvier à Tunis, a mis en lumière les avancées cruciales dans l'application de la technologie numérique et de l'intelligence artificielle dans le secteur des engrais.

Des interventions de haut niveau ont souligné l'importance de ces innovations pour répondre aux défis agricoles, promouvoir le développement économique et garantir la sécurité alimentaire dans la région arabe.

Changements climatiques et engrais : appel à l'action

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdel Monêm Belâati, a indiqué que l'utilisation des engrais en Tunisie reste à un niveau satisfaisant. Il a attribué cette situation aux efforts de sensibilisation en faveur des agriculteurs, les encourageant à utiliser des quantités d'engrais conformes aux analyses nécessaires. Il a, également, souligné l'importance centrale du secteur des engrais dans le développement économique, comme les recettes en devises des exportations agricoles, l'amélioration du rendement agricole et la création d'emplois.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que les besoins du secteur agricole en engrais sont estimés à environ 500.000 t de matières solides et 2 millions de litres de matières en vrac. La plupart de ces produits, environ 340.000 t, sont d'origine nationale, tandis que le reste est importé par le Groupe chimique tunisien (GCT) et le secteur privé.

Belâati a souligné l'importance de l'intégration des applications de la technologie numérique et de l'intelligence artificielle dans la production d'engrais au niveau des pays arabes. Il a affirmé que cela constitue une incitation cruciale pour promouvoir le secteur, répondre aux défis du développement agricole et atteindre la sécurité alimentaire.

Le ministre a, par ailleurs, appelé à renforcer la coopération économique, en mettant particulièrement l'accent sur le secteur agricole, face aux défis mondiaux, tels que le changement climatique et les crises régionales. Il a aussi mis l'accent sur l'importance de maîtriser les techniques agricoles, de préserver les ressources naturelles et de valoriser les nouvelles technologies pour assurer la sécurité alimentaire arabe.

Belâati a exprimé sa préoccupation quant aux défis auxquels le monde arabe, y compris la Tunisie, est confronté en raison des répercussions négatives du changement climatique. Il a appelé les pays responsables de ce changement à assumer leurs responsabilités, soulignant l'importance d'allouer les fonds nécessaires pour faire face à ces défis.

Toujours en ce qui concerne les défis climatiques, Belati a souligné les difficultés auxquelles la Tunisie est confrontée. Il a rappelé en particulier le changement climatique qui ont été observés l'été dernier et la hausse des températures qui a dépassé les records habituels. Il a décrit l'impact dramatique, notamment une augmentation de la température de plus de 50 degrés, provoquant des incendies forestiers et des pertes massives d'eau. «Ces changements, a-t-il noté, exigent une adaptation rapide des pratiques agricoles».

Le ministre a plaidé aussi en faveur d'une vision claire et mondiale sur la gestion de l'eau d'ici 2040, soulignant l'importance de repenser les méthodes de production agricole pour économiser l'eau. Il a insisté sur l'utilisation intelligente des ressources, notamment des eaux non traditionnelles, pour atténuer les effets négatifs du changement climatique.

Abdelmonem Belati a exhorté à une collaboration régionale et internationale renforcée pour faire face aux nouveaux défis, mettant en avant l'intelligence artificielle et l'innovation comme des éléments essentiels pour garantir la durabilité de l'agriculture dans la région arabe.

Renforcer l'engagement écologique

De son côté, Ahlem Beji, chef du cabinet au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, a mis en avant le rôle crucial de l'Union arabe des engrais dans l'établissement d'un système industriel arabe de premier plan dédié à la fabrication et à la commercialisation des engrais. Elle a souligné l'objectif de rester à la pointe des dernières avancées technologiques dans ce secteur stratégique et compétitif à l'échelle internationale. Dans ce contexte, elle a exprimé son appréciation des efforts déployés par l'Union pour renforcer la coopération, favoriser l'intégration et promouvoir l'échange d'expériences entre les acteurs de l'industrie des engrais dans différents pays arabes.

Par la suite, Beji a abordé la contribution du Groupe chimique tunisien (GCT) au développement de la production agricole, mettant en lumière les projets novateurs à Gabès qui adoptent des méthodes technologiques modernes et respectueuses de l'environnement.

Ces initiatives visent à améliorer la qualité, conformément aux normes nationales et internationales, tout en contrôlant les effets environnementaux. Elle a souligné que ces engagements sont orientés vers la lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion des énergies renouvelables.

Beji a précisé l'importance de la technologie pour atteindre le développement durable, en mettant en avant les avantages de l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement, surtout à l'ère de la révolution numérique et de l'intelligence artificielle.

Enfin, Ahlem Beji a rappelé l'importance du secteur des engrais en tant que pilier de l'industrie moderne, soulignant les efforts déployés pour renforcer ce secteur, encourager l'innovation et favoriser la transition verte, tout en soutenant les investissements.

Elle a conclu en mettant l'accent sur l'engagement en faveur de la sensibilisation à l'importance de la durabilité environnementale et de son impact positif sur la société et l'économie.

Six défis majeurs

Pour sa part, le secrétaire général de l'Union arabe des engrais, Saâd Ibrahim Abou Maaty Hassen, a souligné que la Tunisie possède un stock important d'engrais phosphatés. Il a également mis en avant les réserves substantielles, dont dispose l'Union arabe des engrais, en particulier celles situées en Tunisie, sur lesquelles elle mise fortement.

Abou Maaty Hassen a noté que la Tunisie progresse dans le développement de son économie grâce à la production, l'exportation du phosphate et la diversification des produits dérivés du phosphate brut. Le Groupe chimique tunisien a été salué pour ses avancées, exploitant la qualité du phosphate tunisien en tant que ressource nationale.

Par ailleurs, le secrétaire général de l'Union arabe des engrais a souligné l'importance des engrais dans la sécurité alimentaire, notant que les entreprises arabes contribuent significativement à la production alimentaire mondiale.

Sur un autre plan, Abou Maaty Hassen a également évoqué les défis majeurs auxquels l'Union fait face, notamment l'énergie, la sécurité alimentaire, le changement climatique, le stress hydrique, la rareté de l'eau, le développement durable et l'intelligence artificielle. Il a plaidé en faveur de politiques mondiales sur l'intelligence artificielle, soulignant son omniprésence dans divers secteurs, y compris les engrais et l'agriculture.

Abou Maaty Hassen a conclu en insistant sur la nécessité de politiques et de réglementations mondiales encadrant l'intelligence artificielle, reconnaissant son rôle crucial dans la société moderne.

Un avenir numérique arabe axé sur l'intelligence

Mohamed Ben Amor, secrétaire général de l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication, a rappelé l'importance des opportunités offertes par la technologie numérique et l'intelligence artificielle pour l'innovation et l'amélioration.

Selon Ben Amor, ces avancées technologiques permettent non seulement d'améliorer la technologie numérique et l'intelligence artificielle elles-mêmes, mais également de favoriser le développement économique et environnemental. Il a souligné que la technologie numérique et l'intelligence artificielle jouent un rôle crucial dans la préservation de l'environnement, notamment en réduisant l'impact environnemental de l'utilisation de l'agriculture chimique.

Dans ce même cadre, il a indiqué que l'Organisation a pris des mesures concrètes pour promouvoir l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la région. Un plan stratégique a été élaboré pour les années 2023-2027, visant à construire un avenir numérique arabe axé sur l'intelligence, la rénovation et l'innovation. Ce plan vise à améliorer l'utilisation des technologies innovantes et de la transformation numérique dans les secteurs économique et social.

Ben Amor a aussi annoncé un programme, axé sur la recherche et l'application de l'intelligence artificielle, qui sera déployé en 2024. Ce programme contribuera au développement économique, social et culturel des pays arabes en mettant l'accent sur la recherche, l'utilisation et le déploiement de l'intelligence artificielle.

Finalement et non moins important, il a exprimé son enthousiasme quant à l'amélioration rapide de la technologie numérique et de l'intelligence artificielle dans le monde arabe et son impact global et a appelé à l'unité pour créer un avenir numérique basé sur l'amélioration continue des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, soulignant la responsabilité collective de contribuer au bien du monde.