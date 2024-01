Maroc: Le pays à la tête du CDH, une reconnaissance par la Communauté internationale de la lucidité et de l'équité politique caractérisant l'État de Droit (expert sénégalais)

Dakar — L'élection du Maroc à la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU (CDH) constitue une reconnaissance par la Communauté internationale de la lucidité et de l'équité politique qui caractérisent l'État de Droit conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, a souligné Abdou Latif Haidara, expert international en sécurité et sûreté et directeur du Centre africain d'intelligence stratégique Paix et sécurité "CISPAIX".

Cette élection, une première pour le Maroc, exprime une reconnaissance par la Communauté internationale, de la lucidité et de l'équité politique, territoriale et humaine qui caractérisent l'État de Droit, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, a dit dans une déclaration à la MAP l'expert sénégalais.

"La vision de SM le Roi est juste et c'est dans cette justesse que le Maroc puise la vérité qui fait toujours briller son étendard", a affirmé M. Haidara, notant que "ce mandat largement mérité, permettra au Maroc de diriger cette prestigieuse institution onusienne pour le respect des droits de l'Homme".

Il a dans ce sens salué les efforts déployés par les cadres et diplomates marocains sérieux et compétents "qui ont su tenir la barre devant une adversité coriace et déterminée".

Le directeur du CISPAIX, basé à Dakar, a par ailleurs, exhorté le Maroc à placer ce mandat sous le signe du respect et de la restauration des droits de l'homme partout dans le monde, partout en Afrique, "avec comme gouvernail la recherche de la paix par le dialogue, la concertation et le consensus".

Mercredi, le Maroc a été élu à la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies pour l'année 2024, lors d'un vote tenu à Genève.

Sur les quarante-sept membres du Conseil, 30 ont appuyé la candidature du Maroc, face à celle de l'Afrique du Sud, qui n'a recueilli que 17 votes.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a souligné que cette élection du Maroc, pour la première fois de son Histoire, à la Présidence de ce prestigieux organe onusien, exprime une reconnaissance par la Communauté internationale, de la clairvoyance de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en matière de protection et de promotion des droits de l'Homme.