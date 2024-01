Ethiopie: Noël dans la petite communauté de Gode - Un moment pour prendre soin les uns des autres

Gode — "La joie de Noël, bien qu'elle ne soit pas comprise de la même manière par tous, a été un moment pour partager ensemble le fait que nous appartenons à une seule famille et que nous prenons soin les uns des autres", a déclaré à l'Agence Fides, à l'occasion du Noël éthiopien, Soeur Joaquin Brown, missionnaire à Gode, dans la région somalienne de l'Éthiopie.

"Le 7 janvier, nous avons célébré Noël qui, ici en Éthiopie, suit le calendrier de l'Église orientale ", a-t-il expliqué. Cette année, nous avons eu une célébration relativement paisible pour notre petite communauté catholique de Gode qui vit dans l'enceinte de la Préfecture apostolique de Robe (voir Fides 1/4/2022), et une autre avec notre peuple qui appartient à toutes les confessions, orthodoxe, protestante et musulmane. Après la fête de Noël, 100 de nos pauvres et leurs enfants se sont joints à nous, avec lesquels nous avons partagé quelques heures d'amusement, de jeux et de danse .... sous le soleil de Gode", insiste la religieuse. "Des petits gestes simples de partage pour tous, les adultes ont reçu un vêtement, les femmes ont également reçu une malle métallique pour ranger leurs vêtements afin d'éviter que les rats ne les mangent. Les grands garçons n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils ont vu que chacun d'entre eux avait reçu un vrai ballon, tandis que les filles maniaient leur bâton d'eau pour faire des bulles", conclut la missionnaire.

%

"Pour célébrer comme il se doit la naissance du Christ, respectons la vie de l'humanité, l'Église de Dieu et ses lieux saints", a déclaré le Cardinal Berhaneyesus Demerew Souraphiel dans son message de Noël éthiopien. " Sortons de l'esprit d'égoïsme, que la mort cesse dans notre pays, que la paix se répande ", a-t-il ajouté en s'adressant au peuple de Dieu, avec une référence particulière aux conflits sanglants qui se poursuivent dans la région éthiopienne d'Amhara, la deuxième plus grande du pays, théâtre de violences prolongées, et dans la région septentrionale du Tigré, où la grave crise n'a pas cessé depuis le 4 novembre 2020 (voir Fides 14/12/2020).

L'Ordinaire local d'Addis-Abeba, qui est également président de la Conférence des évêques catholiques d'Éthiopie (CBCE), a également exhorté les Éthiopiens à "se souvenir des victimes du conflit, en prenant soin des affamés, des assoiffés, de ceux qui ont été abusés, des malades et de ceux qui ont été déplacés. Soyons avec eux, aidons-les, réconfortons-les. Soyons un refuge pour ceux qui n'ont pas d'abri".

La mission de Gode est située au milieu du désert somalien, dans la région somalienne de l'Éthiopie. L'écrasante majorité de la population est musulmane, il y a une petite présence de communautés orthodoxes et évangéliques, et une petite présence de l'Église catholique dans la mission, composée de sept missionnaires dont Soeur Joaquin.