Congo-Kinshasa: Fausse alerte et intoxication - Le Gouvernement rassure, pas de pénurie de carburant à Kinshasa

« Il n'y aura pas de pénurie de carburant dans la ville de Kinshasa. Les dispositions ont été prises au niveau du ministère des Hydrocarbures pour qu'il n'y ait pas rupture de stock». L'assurance est donnée par le Gouvernement. C'est le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, qui s'est exprimé ainsi, au nom du gouvernement, au sortir de la réunion restreinte du Conseil des ministres, la 6ème du genre, présidée hier mercredi 10 janvier par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à la Primature. Le dossier du carburant a particulièrement été au centre de cette réunion restreinte du gouvernement, à cause notamment de longues files de véhicules observées, hier dans la matinée, devant les stations-services.

À ce sujet, on renseigne que les longues files observées hier mercredi matin devant les stations-services, dans la capitale Kinshasa, étaient plutôt dues à la circulation d'un communiqué abusivement attribué à SEP Congo, dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi il y avait urgence, pour le gouvernement, d'éclairer la population en vue de casser les rumeurs, la manipulation et l'intoxication que de mauvaises langues et certains laboratoires politiques voudraient alimenter autour du dossier du carburant dans la capitale.

Au cours de la même réunion, la ministre d'Etat en charge de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo, a présenté le projet d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Celui-ci a été adopté et sera envoyé au Président de la République pour promulgation. On rappelle que le Gouvernement avait été habilité par l'Assemblée nationale, fin mandat, à statuer sur certaines matières, dont la prorogation de l'état de siège dans les deux provinces précitées. Par ailleurs, le mois de janvier oblige, le Premier Ministre a présenté ses voeux à tous les membres du Gouvernement qu'il rencontrait pour la première fois depuis le début de l'année.