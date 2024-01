Cote d'Ivoire: Can 2023- Les 70 arbitres et instructeurs en séminaire

70 arbitres et leurs instructeurs commis pour la Can 2023, sont au laboratoire à Abidjan. Retranchés dans leur quartier du complexe hôtelier Radisson Airport de Port-Bouet, situé dans le périmètre aéroportuaire international Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, ils repassent au scanner, les dernières consignes avant le coup de la compétition prévu le samedi prochain au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé.

Ce jeudi 11 Janvier 2024, aux environs de 9heures, lorsque nous mettons les pieds dans la salle d’accueil du luxueux hôtel, notre attention est attirée par un renforcement du dispositif de sécurité avec un cordon de sécurité autour d’un groupe de personnes en noir.

Renseignement pris, il s’agit des arbitres et leurs encadreurs. « C’est ici que logent tous les arbitres. Ils viennent du sport comme ils font chaque matin. C’est ici leur Qg. C’est à partir d’ici que ceux qui vont officier des matchs à San pedro, Bouaké et Korhogo iront par avion quand ceux commis pour les matchs de Yamoussoukro le faire par la route. Après quoi, ils vont retourner à la base », nous apprend l’un des instructeurs venant du Maroc qui a refusé de nous décliner son identité.

Est-il possible de faire des prises de vues dans la salle dédiée au séminaire de six jours ? « Pas possible ! Le règlement de la Caf sont très stricts en la matière et le staff de communication de la Caf qui est avec nous veille au grain », ajoute notre interlocuteur qui s’empressera de refermer poliment la porte de la salle.

D’autres hommes en noir et des femmes approchés ont salué la bonne ambiance qui prévaut dans le groupe et la qualité de l’hôtel. A noter que les phases de la Can 2023 auront lieu du 13 Janvier au 15 Février 2024 en Côte d’Ivoire, dans cinq villes ivoiriennes. Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San pedro