Afrique: La DSTV Angola va diffuser la CAN de la Côte d'Ivoire

Luanda — La DSTV-Télévision Satellite Angola diffusera, à partir de samedi, la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN'2023), en Côte d'Ivoire, à travers les chaînes Super Sport, selon un communiqué de l'institution auquel l'ANGOP a eu accès jeudi, à Luanda.

D'après ce document, cela sera possible grâce à un récent accord de partenariat entre la chaîne sportive de l'institution sud-africaine et New World TV, qui détient les droits de diffusion depuis décembre 2023.

Cependant, étant donné que l'accord n'a été signé qu'au début de cette semaine, la DSTV-Angola ne figure pas encore sur la liste des chaînes de télévision, publiée par la CAF, autorisées à diffuser la plus grande compétition continentale de football.

Au contraire, Télévision publique d'Angola (TPA) et TV Girassol (également d'Angola) figurent parmi les chaînes qui retransmettront cette grande compétition du football africain.

Selon le site Internet de la CAF, les partenaires de diffusion TV incluent également Sky et BBC (Royaume-Uni), LaLiga+ (Espagne), SportItalia (Italie), Sport Digital (Allemagne et Suisse), SportTV (Portugal), Viaplay (pays nordique) et Band TV (Brésil).

Les chaînes IbeIN Sport, CANAL+, New World TV et 45 autres figurent aussi sur cette liste de la CAF, ce qui permettra à la CAN'2023 d'être diffusée dans environ 180 pays.