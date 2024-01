Congo-Kinshasa: Réseaux sociaux - Fally Ipupa se désolidarise de son armée numérique !

Ils étaient une dizaine parmi les « chroniqueurs et youtubers » recrutés à Kinshasa pour communiquer sur la tournée musicale du chanteur Fally Ipupa la Merveille en Europe. Ils ont constitué une taskforce dans le marketing de l'artiste congolais qui devrait absolument relever les défis et défendre la Rumba congolaise sur la scène internationale.

Ces « chroniqueurs ou influenceurs » ont constitué une armée numérique forte à partir de Kinshasa pour communiquer leurs messages concernant la star sur les réseaux sociaux. Malheureusement, certains ont dérapé, en déshonorant la personne de Fally à travers leurs idioties sur la toile. Chose que l'artiste et son groupe n'ont pu supporter.

L'aigle Fally Ipupa n'est pas content que son image soit associée à celles de ces youtubers qui profèrent des insultes graves, insanités et quolibets sur son Maître Koffi Olomidé et sa famille biologique, y compris d'autres musiciens dans les réseaux sociaux. L'homme des « trois Arena » en 2023 est très fâché et crée désormais la distance entre lui et les « chroniqueurs » sans vergogne qui n'ont aucune valeur humaine dans leur travail. Dans un communiqué de presse signé par son directeur marketing, le bureau de l'artiste fustige les attitudes de ces influenceurs qui entachent sa personnalité. Évidemment, ce groupe de »youtubers » s'est détourné de sa mission ultime de promouvoir les oeuvres musicales et les activités de l'artiste Fally. C'est une grande déception pour l'auteur de la célèbre chanson « Droit chemin », qui a cru bien faire de payer les billets pour la France de ces hommes et femmes afin de l'accompagner dans sa tournée européenne.

« Nous venons ici informer et rappeler que les chroniqueurs et youtubeurs invités aux trois concerts dans les salles Aréna en Europe, n'ont aucun engagement avec F -Victeam, ni avec la Fondation Fally Ipupa et encore moins avec la star Fally Ipupa », précise le communiqué.

Et d'ajouter : « ils ne sont donc pas mandatés par ces entités et ne constituent pas un canal pour véhiculer des messages outrageux et offensifs. Que les déviations, spectacles déshonorants, buzz et autres clashes auxquels ils se livrent, n'engagent qu'eux, agissant toute autonomie »

Toutefois, l'administration du groupe qualifie cette attitude entachée des antivaleurs, étant contraire à la vision du chanteur Fally Ipupa et ses organisations.

« Nous invitons notre communauté à ne pas plonger dans la confusion, et demandons à tous les Warriors (fanatiques) de se désolidariser de ces acteurs qui se livrent à ce genre de pratiques », insiste le communiqué signé Eddy Badiata, Directeur marketing du groupe F-Vic'Team.