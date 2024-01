Congo-Kinshasa: Me Guy Pascal Ngoma - « Amicongo se porte à merveille »

Me Guy Ngoma en plein travail

AMICONGO se porte à merveille...

*L'Agence Maritime Internationale du Congo, AMICONGO en sigle, est la société qui détient l'exclusivité du transport des produits pétroliers en RDC, tant à l'importation qu'à l'exportation. Depuis quatre mois, cette société de droit congolais à responsabilité limitée est dirigée par Maître Guy Pascal Ngoma. Ce professeur des universités et spécialiste en droit Ohada dévoile ce qu'il pense entreprendre par rapport à la vision et mission de AMICONGO.

La Prospérité : Monsieur Guy Pascal Ngoma, vous êtes, depuis quatre mois, administrateur Directeur Général de L'Agence Maritime Internationale du Congo. Comment se porte cette agence ?

Me Guy Pascal Ngoma: L'Amicongo se porte à merveille. Depuis notre arrivée à la tête de cette entreprise, il se constate un climat apaisé entre les travailleurs et l'employeur, d'une part, et entre actionnaires, d'autre part.

La Prospérité : vous avez été désigné par décision judiciaire du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, en septembre 2023, comme administrateur provisoire de Amicongo. Quel était le contentieux qui a conduit à la déchéance de l'ancien comité de gestion, et quelle était la mission vous confiée par le tribunal ?

Me Guy Pascal Ngoma: le comité de gestion que j'ai remplacé a été déchu en raison notamment de la désorientation structurelle qu'il a tenté de donner à la gouvernance de l'entreprise ; une orientation qui ne cadrait plus avec les dispositions pertinentes du droit de sociétés Ohada. Il y avait aussi un conflit entre Amicongo et quelques-uns de ses actionnaires notamment, dans un processus occulte d'acquisition des actions auprès de personnes qui n'en avaient pas qualité. Et, tenez, cette manoeuvre risquait de déposséder l'État de ses droits. J'avais donc comme mission, entre autres, de conformer les statuts de la société à l'acte uniforme relatif au droit de sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique, et de résoudre les conflits entre actionnaires.

La Prospérité : vous êtes professeur des universités, enseignant de Droit. Comment est-ce que le choix du tribunal de commerce est tombé sur vous ?

Me Guy Pascal Ngoma : je pense que le tribunal a porté son dévolu sur moi en ma qualité d'expert en droit commercial et en droit de sociétés commerciales. Ce profil est voulu pour ce genre de missions.

La Prospérité : vous êtes donc entré à Amicongo comme Administrateur provisoire par décision judiciaire, avant d'être désigné administrateur Directeur Général par le conseil d'administration en octobre dernier. Qu'est-ce qui vous a valu cette désignation définitive ?

Me Guy Pascal Ngoma : effectivement au départ j'étais désigné Administrateur Provisoire de l'Amicongo par le tribunal de commerce de Kinshasa pour un mandat de six mois au plus. Cependant, au bout de deux mois, j'avais déjà vidé mon cahier de charges. Et, fort des résultats, il a plu au conseil d'administration nouvellement mis en place de me confier un mandat de deux ans pour poursuivre l'élan de la normalisation de la société.

La Prospérité : Me Guy Ngoma, vous voilà donc Administrateur Directeur Général de l'Amicongo pour au moins les vingt prochains mois. Quels sont les défis majeurs de cette société, par rapport à sa vision et sa mission ?

Me Guy Pascal Ngoma: en effet, l'Amicongo a encore de grands défis à relever. Elle doit notamment :

- restaurer ses activités classiques (transit, manutention, logistique, agence en douane, service voyage, etc.) ;

- maîtriser les effectifs afin de rationaliser et mieux orienter ses recettes et leur affectation ;

- élaguer la médiocrité dans la gestion de l'entreprise ;

- redorer son image vis-à-vis de ses partenaires à travers de sévices de qualité.

La Prospérité : L'Amicongo a des activités un peu partout à travers le pays. Vous êtes notamment à Muanda, Boma et Matadi, mais aussi à Kolwezi, Goma, Kasumbalesa, Uvira, Butembo, Kisangani, pour ne citer que ces lieux. Comment pensez-vous relier tous ces différents points ?

Me Guy Pascal Ngoma: Pour relier les différentes représentations provinciales, il est prévu une série de missions devant permettre à la nouvelle direction de faire l'état de lieux et surtout entrer en contact physique avec les agents, afin de leur communiquer la nouvelle vision que j'incarne aujourd'hui.

La Prospérité : l'Amicongo détient l'exclusivité du transport des produits pétroliers en RDC, tant à l'importation qu'à l'exportation. Quel est son apport à l'économie RD congolaise ?

Me Guy Pascal Ngoma: en tant que consignataire monopolaire des navires pétroliers, L'Amicongo contribue efficacement au relèvement de l'économie de la RDC. Et, avec la restructuration en cours, nous allons maximiser cette contribution. Tenez, l'Amicongo sert de guichet unique de récoltes de droits dus aux différents intervenants qui reçoivent à travers elle de débours pétroliers, recettes importantes pour la vie de ces entités et elle-même s'organise grâce notamment à la rétrocession lui reconnue et qui lui permet de se dédouaner de ses devoirs fiscaux et sociaux.