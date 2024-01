Afrique de l'Ouest: Didier Drogba lance l'ouverture solennelle des transactions à la BRVM

Didier DROGBA, icône du football mondial, a procédé ce mercredi 10 janvier 2024, à l'ouverture solennelle des transactions à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA (BRVM) en marge de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023).

La Bourse régionale de valeur mobilière (Brvm) danse aux rythmes de la fête du ballon rond continentale. Elle a permis à Didier Drogba, icône du football mondial, de procéder le mercredi 10 janvier 2024, à l'ouverture solennelle des transactions à la Bourse Régionale. Ceci, en marge de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023).

Les équipes de la Brvm qui donnent l’information rapporte que, prononçant un keynote speech sur le thème « les enjeux de l'économie sportive et de la gestion financière pour les sportifs de haut niveau et les jeunes », l’ancien international ivoirien a partagé sa vision sur l’importance du sport.

Le rôle moteur du football dans l’économie et les enjeux de renforcer l’éducation sportive des jeunes africains au regard de leur poids dans la population du continent et du monde à l’horizon 2050, sont des points qui ont également occupé son discours.

La même source d’indiquer que le Directeur Général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounve, pour sa part, a estimé que cette ouverture solennelle des transactions a été une formidable lucarne pour affirmer que la Brvm s'invite dans l'univers du football en toute légitimité. Car, a-t-il souligné, la Bourse a pour vocation d'être présente dans toutes les sphères de la vie économique et sociale d'un pays y compris le sport.

Dans cette même veine, M. Amenounve de rappeler qu’une vingtaine de clubs de football à travers le monde sont cotés en bourse, des professionnels du sport investissent en bourse, les grands sponsors des clubs de foot sont cotés en bourse. « Les rencontres de foot peuvent donc exercer une influence sur les cours des clubs cotés », a-t-il indiqué.

Avant d’estimer que « la Brvm est heureuse de vivre cette CAN de football qui se déroule en Côte d’Ivoire et qui a nécessité la réalisation d'importantes infrastructures sportives, routières, hôtelières etc ».

A son avis, « l'après CAN est une opportunité d’envisager de rendre liquides ses actifs à travers des mécanismes de marché impliquant des investisseurs privés pour mieux les rentabiliser ».

L’équipe de la Brvm fait savoir que cette cérémonie de Ring The Bell par Didier Drogba a vu la participation effective du Représentant du Ministre des Finances et du Budget de Côte d’Ivoire, du Président de l’AMF-Umoa, du Président de la Boad, des Représentants de la Bceao et de la Commission de l’Uemoa, du Secrétaire Général de l’AMF-UMOA.