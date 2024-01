Afrique: CAN 2023 - Choupo-Moting non convoqué, le père du joueur dévoile tout !

Non sélectionné par Rigobert Song, Eric Maxim Choupo-Moting ne jouera pas la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Lors d'une entrevue sur les ondes de Radio Balafon, Just Moting, géniteur et manager du joueur déclare que les raisons viennent d'ailleurs.

« J'ai été un peu surpris. Eric Maxim a aussi été surpris. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été sélectionné. Lui non plus ne sait pas pourquoi. Nous n'avons aucune preuve. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas parler. Cependant, nous avons essayé de suivre tout. Il a été présélectionné Avant, on lui a demandé d'envoyer ce qu'il y avait à envoyer pour les tenues, les pointures des chaussures. Etc. Si un joueur comme Eric Maxim Choupo-Moting est présélectionné cela veut dire que c'est clair qu'il va être sélectionné. Deux jours avant que la liste de Rigobert Song ne sorte, l'on apprenait par les réseaux sociaux, les journaux, qu'il pourrait ne pas être sélectionné.

Puis, l'on ajoutait qu'il y a des négociations en cours et qu'à l'issue de celles-ci, l'on verrait s'il est sélectionné ou pas. Sachant que Maxim et moi ne sommes pas informés, qui donc négociait ? Cela veut dire que parmi les décideurs il y en avait qui étaient pour sa sélection et d'autres contre. Tout entraineur veut avoir les meilleurs joueurs. Sauf s'ils sont indisciplinés. Mais rien ne montre que Choupo-Moting pouvait nuire à l'équipe. Il est clair que l'entraîneur voulait que Choupo vienne, mais ce sont les autres qui ne le voulaient pas. L'entraîneur a voulu faire comprendre qu'il ne pouvait pas faire autrement. »

Parlant des absences répétitives de Choupo-Moting au sein des Lions Indomptables, le père répond

« Il y a des gens qui disent que Choupo-Moting choisit ses matches. Ce n'est pas vrai. Et même si c'était vrai, il aurait fallu lui faire connaître la raison de sa mise à l'écart ainsi qu'au public. L'entraîneur n'a dit nulle part qu'il choisit les matches, mais il l'a laissé entendre. Le 12 Septembre 2023 à Garoua, contre le Burundi, nous avons gagné. Choupo-Moting était là. Il n'était pas là lors du match contre la Russie. Il n'était pas là lors du match contre le Sénégal. Il n'était pas là lors du match contre l'île Maurice. Il n'était pas là lors du match contre la Libye. Cela laisse croire qu'in va dans la continuité puisqu'il ne vient pas. Cherchons à savoir pourquoi il ne vient pas. Après le match contre le Burundi, il a joué avant le regroupement contre la Russie.

Il a joué 3 ou 4 minutes, a eu un problème au genou et son club l'a signalé à l'infirmerie de la sélection nationale. Le médecin du Bayern a bien précisé qu'il a besoin d'une injection qui v durer quatre jours. Après cette période, il sera apte à jouer. Ce qui signifie que pour le match contre la Russie, on a bien signalé qu'il ne peut pas jouer à cause de l'injection. Et qu'après il pouvait jouer contre le Sénégal. Choupo a suggéré à Rigobert Song de communiquer cette information pour qu'on ne dise pas après qu'il choisit les matches. L'entraîneur lui a répondu qu'il n'y a pas de problème.

Ajoutant que c'est mieux qu'il se repose et ne vienne pas jouer contre le Sénégal. Voilà une information que personne n'a. C'est le Cameroun qui lui a dit de ne pas jouer contre le Sénégal. On préfère faire croire qu'il a boycotté ce match. On dit qu'on il s'est entraîné quelques jours après. Le médecin avait bien dit quatre jours. Ironie du sort, lors du match qu'il a joué après en intégralité contre Cologne, il a eu le même problème et a dû se reposer quatre jours. Ce qui l'a obligé à manquer le match de Coupe d'Europe contre Copenhague. Ceux qui l'accusent de mentir ne vont pas faire croire qu'il a aussi menti pour ne pas jouer un match de Champions League ! Lorsque viennent les matches contre l'Ile Maurice et la Libye, on ne l'appelle pas alors qu'il est prêt à jouer. On ne communique pas sur cette situation. Ce n'est pas de sa faute s'il n'est pas venu. »

Ce sera donc sans l'attaquant du Bayern Munich que le Cameroun va tenter d'aller chercher la sixième Coupe d'Afrique des nations de son histoire. Les Lions Indomptables sont dans le groupe C et affronteront la Guinée (15 janvier), le Sénégal (le 19) et la Gambie (le 23).