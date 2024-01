Afrique: CAN 2023 / Lamine Camara - « On va essayer de garder notre titre »

Très enthousiaste pour sa première Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, Lamine Camara, 20 ans, veut surtout contribuer à la conservation du titre des Lions de la Teranga, vainqueurs de leur première CAN au Cameroun en 2022.

Champion d'Afrique U20 et vainqueur du CHAN 2022 avec les Lions locaux, l'ancien joueur de Génération Foot a une trajectoire toute tracée et est bien parti pour vivre sa première Coupe d'Afrique des Nations en défendant les couleurs du Sénégal. Un an après avoir vu à la télé son pays soulever le trophée. « Je m'en souviens très bien, confie t-il dans un entretien avec SportNewsAfrica. Comme beaucoup de Sénégalais j'étais devant la télévision en train de regarder la séance des tirs au but. C'est quelque chose qui m'a marqué, ce premier titre de champion d'Afrique pour le pays. J'étais très content. C'est un moment qui va rester gravé. Maintenant c'est une nouvelle compétition. On sera sur le terrain pour essayer de faire la même chose et garder ce titre. »

À la question de savoir s'il sera de nouveau le porte-bonheur du Sénégal, il n'a pas hésité. « Pourquoi pas (rires). On a envie d'être encore sacré et revivre les mêmes moments. A mon niveau, je vais essayer d'apporter ma contribution dans l'équipe, faire ce que je sais faire le mieux quand le coach fera appel à moi », a déclaré le Messin qui a fait ses débuts en équipe nationale seulement en septembre 2023 lors du match amical contre l'Algérie (défaite 0-1).