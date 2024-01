Afrique: Les Brave Warriors de Namibie se posent pour leur 4è participation à la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies

La Namibie a officiellement atterri à Korhogo, au nord de la Côte d'Ivoire, pour la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

Les Brave Warriors de Namibie seront basés à Korhogo pour les matches du groupe E où ils seront opposés aux voisins sud-africains, tunisiens et maliens. Dirigée par le plus jeune entraîneur du tournoi, Collin Benjamin (45 ans), la nation d'Afrique australe se prépare pour sa quatrième participation au tournoi, la dernière ayant eu lieu lors de l'édition 2019 en Égypte.

La Namibie n'a pas encore franchi la phase de groupes, mais avec des joueurs expérimentés comme Peter Shalulile, l'attaquant des Mamelodi Sundowns, et l'éternel vert Deon Hotto, qui peut jouer à différents postes. Les Brave Warriors ont l'intention de créer la surprise à Korhogo.

La Namibie entamera sa campagne dans le Groupe E contre les champions d'Afrique 2004, la Tunisie, le mardi 16 janvier, avant d'affronter l'Afrique du Sud cinq jours plus tard et de disputer son dernier match contre le Mali le mercredi 24 janvier.

Le bilan de la Namibie à la TotalEnergies CAF AFCON :

- C'est la quatrième participation de la Namibie à la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, la première depuis 2019. Elle a terminé à la dernière place de son groupe lors de chacune de ses trois précédentes participations.

- La Namibie a perdu sept de ses neuf matches en Coupe d'Afrique des Nations (2 matchs nuls). Avant le tournoi de cette année, seuls le Bénin (14) et le Mozambique (12) ont disputé plus de matches de la CAN CAF TotalEnergies que la Namibie (9) sans jamais en gagner un seul.

- La Namibie a encaissé 2,7 buts par match à la CAN CAF TotalEnergies (24 en 9 matches), ce qui est plus que toute autre équipe ayant participé à plus d'une édition du tournoi.

- Peter Shalulile a inscrit quatre des six buts de la Namibie lors des qualifications pour l'édition de cette année. Il est le seul joueur, avec le Nigerian Victor Osimhen et le Zambien Patson Daka, à avoir marqué dans quatre matches différents.