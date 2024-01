Afrique: Rencontre avec les entraîneurs - Groupe D

 Belmadi vise une nouvelle CAN CAF TotalEnergies avec l'Algérie

 Amir Abdou mène la Mauritanie à une troisième phase finale consécutive de la CAN

 Pedro Gonçalves veut entrer dans l'histoire avec l'Angola

 Hubert Velud compte sur sa grande expérience de l'Afrique pour briller avec les Etalons

Le Groupe D présente quelques-uns des meilleurs entraîneurs de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023. Djamel Belmadi tentera de remporter son deuxième trophée de la CAN après l'avoir gagné avec l'Algérie en 2019.

Hubert Velud, après avoir fait une apparition avec le Togo malgré sa qualification en 2010 en raison d'un attentat contre son équipe, a une nouvelle occasion d'entrer dans l'histoire avec le Burkina Faso.

CAFOnline.com se penche sur la liste des entraîneurs du Groupe D.

Djamel Belmadi - Algérie

Pour la troisième fois consécutive, Djamel Belmadi conduira l'Algérie à un tournoi CAN CAF TotalEnergies. En 2019, il a mis fin à 29 ans d'attente pour un trophée de l'AFCON pour son pays natal, en le menant à la victoire. Belmadi a disputé 20 matches avec l'équipe nationale algérienne entre 2000 et 2004 et a joué en club pour le géant français, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint Germain.

%

Bien qu'il sera question d'un tournoi difficile, l'Algérie est l'un des favoris pour remporter le trophée en Côte d'Ivoire.

Hubert Velud - Burkina Faso

Né en France, Velud a joué comme gardien de but pour le Stade de Reims (France). Il a raccroché les crampons en 1990 et est devenu manager. Il a une grande expérience du continent africain au niveau des clubs. Il a dirigé l'ES Sètif, l'USM Alger et le TP Mazembe en 2012, 2013 et 2016 respectivement.

En 2010, il a conduit l'équipe nationale togolaise à la CAN CAF TotalEnergies. 16 ans plus tard, Velud a de nouveau l'occasion de participer à la CAN, cette fois avec le Burkina Faso, qui se trouve dans un groupe qu'il peut gérer et faire progresser.

Amir Abdou - Mauritanie

L'équipe nationale mauritanienne est entraînée par Amir Abdou, originaire des Comores. Amir a passé huit ans à la tête de l'équipe nationale des Comores, qu'il a réussi à qualifier pour sa première Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021. Après avoir mené la Mauritanie à sa troisième qualification consécutive pour la phase finale de la CAN CAF TotalEnergies, Amir Abdou a l'intention de se qualifier pour la phase à élimination directe.

Pedro Gonçalves - Angola

Né en Angola, Pedro Gonçalves a gravi les échelons en tant qu'entraîneur des différentes équipes nationales angolaises. Il a débuté avec l'équipe angolaise des moins de 17 ans en 2018, après un passage au 1º de Agosto. Il a remporté la Coupe Cosafa et a également qualifié l'équipe pour sa première Coupe du monde U-17 de la FIFA en 2019. Il a ensuite été nommé à la tête des équipes nationales U-20 et U-23 avant d'être nommé à la tête de l'équipe nationale en 2019.

Il s'est qualifié pour le CHAN 2022 et a terminé deuxième de son groupe. Gonçalves a couronné ce qui a été jusqu'à présent une performance de haut niveau avec l'Angola par une qualification pour la CAN CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.