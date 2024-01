Ile Maurice: Inattendue réapparition lors d'une cérémonie

Il avait disparu des radars depuis sa brève apparition à son bureau, juste après ses frasques du 27 novembre, lors de la fête de fin d'année de la compagnie d'État qu'il dirige. On se rappelle que ce Chief Executive Officer (CEO) disait qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait dans ce domaine de chasse de l'Ouest.

Le CEO est donc réapparu il y a quelques jours pour se prendre en photo avec son ministre de tutelle lors d'une cérémonie de lancement d'un nouveau gadget, histoire de faire croire que tout va bien et que le ministre lui accorde son soutien. Il a paru maigri et moins jovial que d'habitude. Aucun journaliste n'était présent à cet événement, selon nos informations. Les poses et photos ont donc été faites entre soi, ce qui évite d'avoir à répondre à des questions embarrassantes. Alors que normalement, la moindre inauguration est célébrée avec grand bruit.

Nous apprenons aussi que le CEO a fait une tentative, à travers ses deux proches collaboratrices, pour rechercher le soutien des employés au cas où il soit prié de «lev pake ale». Tentative qui aurait échoué, les employés se montrant au mieux, impassibles, au pire, contents de son sort, «qu'il mérite» nous dit-on. En revanche, quelques membres du management ont été interrogés discrètement par d'autres du conseil d'administration. Fidèles à leur boss, ils auraient déclaré n'avoir pas remarqué les dérapages de ce dernier le 27 novembre.

On nous a aussi fait croire qu'une des femmes victimes d'attouchements aggravés aurait été entendue par le board et qu'elle n'aurait rien dit de mal de son patron. Or, selon une source fiable, ni cette dame ni l'autre femme ni les deux hommes agressés physiquement n'ont été invités à donner leur version. Lors du dernier conseil d'administration qui a eu lieu juste après la fête et après le premier article du Mauricien, aucun membre du board n'a parlé des incidents. «La réunion ressemblait à un pow-wow des Cheyennes où c'est le silence qui primait», rapporte-t-on. La prochaine réunion aura lieu au plus tard la semaine prochaine et on s'attend à ce que le CEO soit interrogé. A mois qu'elle ne soit renvoyée justement pour que l'on n'ait pas à parler de ses frasques.

Aux dernières nouvelles, le CEO a été convoqué en haut lieu - car il ne répond pas à son ministre de tutelle - mais il a été convenu qu'on le laisserait en fonction juste pour une inauguration qui aura lieu très bientôt.