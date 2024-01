Maroc: L'élection du Maroc à la tête du CDH confirme le 'leadership' du Royaume en Afrique (expert espagnol)

Madrid — L'élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'Homme (CDH) des Nations unies pour l'année 2024 confirme le "leadership" du Royaume en Afrique, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, et consacre ses efforts en faveur de la promotion des droits de l'Homme et du développement socio-économique du continent, a affirmé Javier Fernandez Arribas, journaliste espagnol et expert du Maghreb.

"Cette élection est une reconnaissance bien méritée des progrès réalisés par le Maroc sous la conduite de SM le Roi en matière de protection et de défense des droits de l'Homme", a souligné M. Arribas dans une déclaration à la MAP, notant que le Maroc s'érige en exemple en termes de garantie des droits et de la citoyenneté.

Soulignant les acquis du Maroc en matière de respect des droits de l'Homme et de développement socio-économique, l'expert espagnol a estimé que l'élection du Maroc à la tête de cet organe onusien consolide sa position en tant que pays influent et respecté aux niveaux régional, continental et international.

Elle va contribuer à conforter ses efforts en faveur de la promotion des droits de l'Homme et des valeurs de la paix et la sécurité dans la région et ailleurs, a ajouté M. Arribas, relevant que cette élection est une consécration "du bon travail" de la diplomatie marocaine et une reconnaissance de la clairvoyance des initiatives de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la paix et de la stabilité à travers le monde.

Mercredi, le Maroc a été élu à la présidence du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies pour l'année 2024, lors d'un vote tenu à Genève.