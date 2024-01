Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Janvier 2024

Mali : Panier de la ménagère- Les prix du pain bientôt revus à la baisse

Le gros pain de 270 francs, passera bientôt de 250g à 300g. Le petit pain vendu à 135 francs passera de 125g à 150 g. Le ministère de l’industrie et du commerce et la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali se sont accordés sur ces changements ce mercredi 10 janvier. Selon les deux parties, cet accord permettra d’assurer la disponibilité du pain dans tous les points de vente et maintenir ces prix.La décision entrera en vigueur sur l’ensemble du territoire nationale d’ici le 1er février. Même si pour la fédération syndicale des boulangers et pâtissiers, ce n’est pas la première fois que le gouvernement prenne une telle décision. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Les prélèvements obligatoires sur salaire- Ils rentrent en vigueur ce mois de janvier

Les employeurs du secteur privé sont invités à mettre en application le décret adopté par le Conseil des ministres du 5 janvier 2024 instituant une retenue obligatoire sur les rémunérations des agents publics et des travailleurs du secteur privé. Cette information relève du communiqué du ministre de l’économie, des finances et de la prospective en date du 11 janvier 2024.Il s’agit d’une retenue de 1% sur le salaire net. Cette retenue concerne les agents publics de l’État, y compris ceux en poste à l’étranger, de la fonction publique parlementaire, de la fonction publique hospitalière, des établissements publics de l’État, des sociétés d’État, des projets et programmes de développement, des collectivités territoriales, et tous les autres démembrements de l’État, ainsi que les travailleurs salariés du secteur privé. Par ailleurs, une retenue de 25% sur les motivations s’applique exclusivement au personnel des ministères, institutions, sociétés d’État et établissements publics de l’État. Les motivations englobent les primes et autres avantages périodiques non inclus dans le salaire mensuel des agents publics. (Source : aouaga.com)

Burundi : Conflit armée- Le pays ferme sa frontière avec le Rwanda après un regain de tensions

Sur fond d’accusations de soutien à un groupe armé dans l’est de la Rdc, le Burundi a annoncé la fermeture de sa frontière avec son voisin rwandais. Kigali et Gitega avaient pourtant entamé en 2021 un début de rapprochement. L’accalmie aura duré à peine plus d’un an. Fermée en 2015 au moment de la crise consécutive à l’élection de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat, la frontière entre le Rwanda et le Burundi avait progressivement rouvert en mars puis en octobre 2022.( Jeune afrique.com)

Gabon : Enseignement supérieur- Le Cnou en difficulté, ferme à nouveau le restaurant universitaire

Près de deux mois après sa réouverture, le restaurant de l’Université Omar Bongo (Uob) ferme à nouveau ses portes, suite à une décision du Centre national des œuvres universitaires (Cnou), ne pouvant pour le moment servir près de 20.000 repas par jour, indique un communiqué officiel. Pourcette année académique 2023-2024, l’Université Omar Bongo (Uob) compte près de 20.000 étudiants et le Centre national des œuvres universitaires (Cnou) n’offre que 400 repas par jour. Ne pouvant pas répondre à la forte demande, le Cnou a décidé de fermer provisoirement, une fois de plus, le restaurant universitaire. (Source :Agp)

Sénégal : Can 2023/ El Hadj Diouf- « Le Sénégal est la meilleure équipe du moment »

Les Lions de la Teranga ont rejoint Yamoussoukro, ville emblématique de la Côte d’Ivoire, où ils doivent loger pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 avec les autres équipes du Groupe C. Mais pour l’ancien Lion de la Teranga, et double Ballon d’Or africain El Hadji Diouf, le Sénégal reste aujourd’hui encore la meilleure équipe du continent. « Le Sénégal est la meilleure équipe du moment », a déclaré El Hadji Diouf.En Champions en titre, les Lions de la Teranga sont très attendus et cherchent à conserver le titre conquis il y a deux ans au Cameroun. ( Source :adakar.com)

Niger : Lutte contre les malversations financières- Le Cnsp combat l’insolvabilité des ex-dignitaires.

Pendant que les anciens dignitaires du Niger organisent leur insolvabilité, les nouvelles autorités de Niamey les avertissent d’abandonner la manœuvre et décident de combattre les actes de malversations financière tant que peut se faire. Ce que nous renseigne un communiqué du Cnsp lu sur les antennes de la télévision nationale. Les ex-dignitaires du Niger « organisent leur insolvabilité » pour échapper aux actions de la Coldef. Cela se caractérise par « la simulation des ventes, vente des prénoms et autres actes de donations » afin « de dissimulation de leurs biens le plus souvent mal acquis. » La mise en garde du CNSP peut bien sûr immobiliser le marché de l’immobilier qui sera sans doute siège de la méfiance, pendant que beaucoup de citoyens veulent liquider leurs biens par manque d’argent pendant la crise.( Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Can 2023- un village Akwaba Cedeao pour fédérer les communautés

À l’occasion de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) placée sous le sceau de « l’Hospitalité », organisée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) en partenariat avec le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (Cocan) et l’Office National des Sports (Ons) et les Ambassades et les Communautés des États membres de la Cédéao en Côte d’Ivoire animera un Village Akwaba Cedeao du 12 janvier au 12 février 2023 au Parc des sports de Treichville d’Abidjan. Organisé autour du thème : « Cedeao : la fierté de l’Afrique de l’ouest » le Village Akwaba Cedeao entend fédérer ses communautés et toutes les populations autour du football qui demeure une passion. Cela en s’appuyant sur la vision 2050 de la Cedeao qui promeut entre autres les valeurs de paix, de sécurité et de stabilité, de gouvernance, d’État de droit, d’intégration économique et d’interconnectivité, de développement inclusif et durable. (Source : alome.com)

Guinée : Pour acte de terrorisme - Des individus traduits en justice

En novembre dernier, le ministre de la Justice avait signalé la présence de terroristes en Guinée. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum, était allé un peu plus loin en précisant que ces « terroristes présumés » auraient été signalés dans les villes aurifères de Siguiri et Mandiana, ainsi que la préfecture de Kankan, en Haute-Guinée, région frontalière du Mali. Près de deux mois après, plusieurs individus viennent d’être traduits en justice pour des faits d’incitation aux actes de terrorisme, a appris Africaguinee.com. (Source : africaguinee.com)