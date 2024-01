Cote d'Ivoire: Recouvrement des recettes fiscales en 2023 - La Dgi réalise un écart positif de 50 milliards F Cfa

La Direction générale des impôts (Dgi) a réalisé au titre de l'exercice 2023, une recette de 3.736 milliards Fcfa pour un objectif global de 3.685 milliards Fcfa, soit un écart positif de 50 milliards Fcfa, a relevé jeudi 11 janvier 2024 le directeur général, Ouattara Sié Abou, lors du séminaire bilan de 2023 et perspectives 2024. Ce séminaire bilan a eu lieu dans un complexe hôtelier dans la zone aéroportuaire Fhb d'Abidjan- Port Bouet.

Selon le Dg M. Ouattara Abou Sié, il se dégage un taux de réalisation de 101,4%, et un niveau de recette en progression comparativement à celui de 2022, où la Dgi avait enregistré une recette fiscale de 3.207,9 milliards Fcfa, soit une hausse des ressources de 528,2 milliards Fcfa assortie d'un taux de croissance de 16,5%.

Ces résultats ont été obtenus en dépit des contingences extérieures telles que la conjoncture économique mondiale, les mauvaises conditions d'exploitation du cacao et de certaines difficultés internes, notamment les perturbations du réseau informatique et le retard de la mise en œuvre du dispositif de contrôle des flux de télécommunication. Se réjouissant de ce niveau de mobilisation, le Dg a certes encouragé ses collaborateurs et personnel de l'administration fiscale, mais demander davantage d'engagement dans l'accomplissement des missions pour relever les nouveaux challenges de 2024

Ainsi, pour réaliser ses défis de recettes, la Dgi compte s'appuyer sur divers leviers. Il s'agit, entre autres, de la poursuite de sa politique de digitalisation, de l'exécution du plan de recouvrement des arriérés, de la mise en œuvre des mesures contenues dans l'annexe fiscale 2024, de la mise en œuvre efficace du plan stratégique 2022-2025, de la poursuite des actions de sensibilisation et de communication.

« Je voudrais recommander aux uns et aux autres d'exploiter avec constance et abnégation, tous les leviers de notre métier à savoir l'assiette, le contrôle et le recouvrement, qui ont toujours gouverné notre mission, en y associant à chaque fois les outils modernes de gouvernance et de gestion », a insisté Ouattara Sié. Aussi, pour l'exercice 2024, il a invité ses collaborateurs à mettre un accent particulier sur les arriérés d'impôts.

A noter que les objectifs de recettes de la Dgi pour l'année 2024 sont fixés à 4.357 milliards Fcfa. Un objectif en hausse de 621 milliards Fcfa, soit de 16,6% par rapport aux recouvrements de l'année 2023.