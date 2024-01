Seychelles: Les Seychelles « déplorent les massacres inconsidérés de civils à Gaza », appellent à la fin de la guerre et à la libération des otages détenus par le Hamas

Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme des Seychelles, Sylvestre Radegonde, a rencontré jeudi l'ambassadeur d'Israël aux Seychelles, Michael Lotem, pour discuter d'un certain nombre de questions, notamment de la situation actuelle à Gaza, selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et du Tourisme des Seychelles.

M. Radegonde et M. Lotem, basé à Nairobi, ont discuté des questions internationales et de la coopération bilatérale.

M. Radegonde "a réitéré la condamnation du gouvernement des Seychelles de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, du massacre inconsidéré de civils innocents ainsi que de la prise d'otages".

Cependant, le communiqué indique que « même si le droit d'Israël à la légitime défense est reconnu, ce droit ne peut pas empiéter sur les droits des civils à Gaza en vertu de la Charte des droits de l'homme et des Conventions de Genève. Il a déploré le massacre inconsidéré de civils - aujourd'hui estimés à plus de 20 000 - et la destruction des infrastructures civiles à Gaza et a appelé à la fin immédiate de la guerre ainsi qu'à la libération de tous les otages détenus par le Hamas.

M. Radegonde a appelé au retour à la table des négociations sous les auspices des Nations Unies pour élaborer un accord de paix basé sur la solution à deux États.

« Il convient de noter que les Seychelles ont adopté une position diplomatique plus ferme concernant le conflit à Gaza alors que les pertes civiles augmentaient. « Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et au règlement intérieur du Conseil de sécurité de l'ONU, le gouvernement des Seychelles a coparrainé un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU le 8 décembre 2023 appelant à un cessez-le-feu auquel les États-Unis ont opposé leur veto. », indique le communiqué.

M. Radegonde et M. Lotem ont également discuté de la coopération bilatérale dans des secteurs tels que le tourisme, l'agriculture et le renforcement des capacités.

En outre, l'ambassadeur Lotem et l'ambassadrice Vivianne Fock Tave, secrétaire principale du ministère des Affaires étrangères, ont également signé les accords d'exemption de visa pour les passeports nationaux ou ordinaires, ainsi que pour les passeports diplomatiques et officiels.