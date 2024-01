Maroc: Le Manifeste de l'indépendance, une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures (M.Baraka)

Rabat — De par ses dimensions et ses nobles valeurs patriotiques, l'anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance constitue une épopée sans cesse renouvelée et une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures, a affirmé, jeudi à Rabat, le secrétaire général du parti de l'Istiqlal (PI), Nizar Baraka.

"Depuis sa proclamation en tant que fête nationale, l'anniversaire de ce glorieux évènement qui demeure vivace dans l'esprit et la mémoire de tous les Marocains, constitue une épopée sans cesse renouvelée et inspirante pour les générations actuelles et futures, au regard de ses dimensions et ses nobles valeurs patriotiques, ainsi que par les significations qu'elle symbolise en termes de sacrifice et de patriotisme sincère au service de la liberté", a souligné M. Baraka lors d'un meeting organisé par le PI à l'occasion du 80e anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance.

Le Manifeste de l'indépendance constitue l'incarnation "des plus hauts niveaux de prise de conscience nationale et l'expression de la parfaite symbiose entre le Trône et le peuple, pour la défense des sacralités religieuses, des constantes nationales et des fondements civilisationnels caractérisant l'identité de la Nation, son unité et sa cohésion, a-t-il poursuivi. Cet évènement a, de même, jeté les bases d'un avenir meilleur pour le Maroc après l'indépendance où prévalent la liberté et le développement démocratique dans le cadre d'une Monarchie constitutionnelle et d'un système de valeurs sociétales basées sur la justice sociale et l'équité, a-t-il soutenu.

Le secrétaire général du PI a, par la même occasion, exprimé la fierté de son parti quant à la "révolution constitutionnelle et démocratique sereine et prometteuse engagée par le Trône et le peuple sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à la faveur d'un processus marqué par plusieurs réformes constitutionnelles, politiques, juridiques et électorales ayant insufflé une nouvelle dynamique démocratique à même de réhabiliter la chose politique.

Il a, dans ce sens, mis en avant les acquis et les réalisations accomplis par le Royaume, sous la conduite sage et clairvoyante de SM le Roi, aussi bien sur le plan du parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume, qu'au niveau politique, démocratique, social, économique, écologique.

Il aussi rappelé l'efficience de la stratégie de développement adoptée par le Maroc dans les provinces du Sud sous l'impulsion de SM le Roi, ce qui a constitué, a-t-il dit, une force d'appoint et de soutien à la question de l'intégrité territoriale, renforçant la conviction de la communauté internationale quant à la légitimité et la justesse de la cause nationale, et à la pertinence de l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine, qualifiée de sérieuse, crédible et réaliste.

M. Baraka a, en outre, réitéré la mobilisation constante du parti de l'Istiqlal derrière SM le Roi pour la défense des intérêts vitaux et stratégiques du Maroc et de la cause nationale.

Il a également passé en revue les différents programmes et grandes réformes visant à consolider le modèle social et de développement dans le Royaume, ainsi que les efforts déployés pour la réalisation de la justice sociale et la lutte contre la pauvreté et la précarité, relevant que le Maroc a réalisé un saut qualitatif grâce à la politique des grands chantiers et des infrastructures structurantes aux normes internationales.