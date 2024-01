Maroc: 80ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance - Exposition de photos historiques reflétant la communion entre le Trône et le peuple

Rabat — Une exposition de photos historiques reflétant les liens de symbiose et et de communion entre le Trône et le peuple s'est ouverte, jeudi à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, à l'occasion du 80ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance.

Cette exposition de deux jours, organisée sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Communication, retrace de belles épopées de l'histoire du Royaume et du processus de la lutte nationale pour l'Indépendance.

Au fil de cette exposition, le visiteur a l'opportunité de prendre la pleine mesure des liens indéfectibles et solides unissant le Glorieux Trône alaouite et le peuple marocain, ainsi des sentiments d'allégresse et de liesse exprimées par les Marocains suite à l'Indépendance. Certaines photographies immortalisent le soulèvement populaire qu'a connu le Maroc au lendemain de l'exil de Feu Sa Majesté Mohammed V, en plus de certaines actions entreprises par l'Armée de Libération Nationale.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a mis en avant les profondes significations de la célébration de cet anniversaire, notant que cette exposition retrace certaines étapes phares de l'Histoire nationale et le combat menée par l'illustre Famille Royale et le peuple marocain pour la liberté et l'indépendance.

"Aujourd'hui, nous célébrons la présentation du Manifeste de l'Indépendance, une occasion de commémorer le combat mené sous la conduite du Père de la Nation, Feu Sa Majesté Mohammed V, et Son compagnon de lutte, Feu Sa Majesté Hassan II, pour se libérer du joug du colonialisme", a-t-il relevé.

Par ailleurs, le ministre a noté que cette exposition est destinée à tous les Marocains et tout particulièrement aux jeunes pour qu'ils saisissent toute la portée de cet événement historique et ce qu'il a représenté pour les générations qui y ont pris part.

Il a indiqué que son département "va oeuvrer pour généraliser l'organisation de tels événements au niveau national", précisant qu'il est nécessaire de promouvoir l'Histoire du Royaume auprès de la jeunesse marocaine.

Conçue afin de raviver la mémoire nationale et rappeler le rôle joué par le Trône et le peuple marocain dans la lutte pour l'Indépendance, cette exposition est une occasion idoine pour plonger dans les pages de l'Histoire marocaine et en saisir la valeur.