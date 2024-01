Maroc: Oriental - M. Sadiki s'enquiert de l'état d'avancement des projets aquacoles

Nador — Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement Rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a effectué, jeudi, une visite des fermes aquacoles de la région de l'Oriental, en vue de promouvoir l'industrie aquacole et son importance dans le développement économique et social de cette région.

Le ministre, qui était accompagné du gouverneur de la province de Nador, Jamal Chaarani, d'une délégation de parlementaires, des professionnels, ainsi qu'une importante délégation de responsables du ministère, a eu l'occasion d'effectuer des sorties en mer au large de Ras El Ma et de Saidia pour s'enquérir de l'état d'avancement des projets aquacoles installés et prendre connaissance des progrès réalisés dans le développement de cette activité voué à jouer un rôle important dans la diversification de l'économie de la région.

Cette visite a été aussi une occasion pour échanger avec les exploitants des fermes aquacoles et des membres des coopératives de pêche active dans le secteur sur une gamme de sujets, notamment les défis et opportunités actuels du secteur, les pratiques de gestion durable, et les besoins en matière de réglementation.

À cette occasion, le ministre a souligné l'importance de l'industrie aquacole dans la sécurité alimentaire nationale, la création d'emplois locaux et la promotion d'une économie durable. Les parlementaires présents ont exprimé leur intérêt et leur engagement à soutenir les politiques qui favorisent la croissance responsable de cette activité.

%

La visite du ministre et des parlementaires souligne l'engagement du gouvernement envers une croissance économique responsable et durable, mettant en avant le rôle crucial de l'industrie aquacole dans la réalisation de ces objectifs.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sadiki a indiqué que ces projets modernes et importants liés à l'aquaculture dans la province de Nador s'inscrivent dans le cadre de la stratégie Halieutis, qui accorde une grande importance et priorité à ce secteur, lequel favorise le développement de la richesse et la création d'opportunités d'emplois dans la région.

"Ces projets aquacoles implantés dans la région ont une capacité de production de 60.000 tonnes", a-t-il dit, notant que l'objectif est d'atteindre entre 100.000 à 150.000 tonnes de production au niveau national.

Et d'ajouter que d'autres projets sont en cours de mise en oeuvre et bénéficient des incitations et du soutien de l'État et intéressent les investisseurs, faisant remarquer que les côtes du Royaume (3.500 km) proposent des atouts majeurs en la matière, à même de préserver la richesse naturelle halieutique et rationaliser la gestion du secteur.

Pour sa part, le président de la Commission des secteurs productifs, Jamal Diwani s'est félicité de cette visite qui a constitué l'occasion pour un certain nombre de représentants et conseillers parlementaires de prendre connaissance de l'état d'avancement des projets aquacoles, notamment les algues.

Il a souligné, dans une déclaration similaire, que cette visite s'inscrit également dans le cadre de l'évaluation et du suivi des politiques publiques et sectorielles, ce qui démontre les efforts déployés dans ce cadre, et augure d'un avenir radieux pour les investissements dans ce secteur vital.

À noter que la région de l'Oriental présente de nombreux atouts favorables à l'émergence d'une filière aquacole prospère. Le potentiel aquacole révélé par le plan d'aménagement Aquacole se traduit par un espace de plus 2.200 hectares dédié à l'aquaculture en mer, pour une capacité de production dépassant les 102.000 tonnes, destinés à la conchyliculture, la pisciculture et l'algoculture.

Quelque 27 projets sont actuellement en cours d'installation dans la région, dont 16 au niveau de la lagune de la Marchica, 8 au niveau de Ras El Ma, 2 à Saidia et un projet à Tibouda.