Maroc: Vernissage à Bakou d'une exposition photographique consacrée au riche patrimoine architectural du pays

Bakou — Une exposition photographique mettant à l'honneur le riche patrimoine architectural du Royaume s'est ouverte, jeudi à Bakou, à l'initiative de l'ambassade du Maroc en Azerbaïdjan.

Organisée à la Maison de la Photographie de Bakou, cette exposition captivante offre au public azerbaïdjanais une plongée immersive dans l'histoire architecturale éblouissante du Royaume à travers six séquences allant de l'Antiquité jusqu'à l'ère moderne.

Le vernissage de l'exposition s'est déroulé en présence du président de l'Administration nationale de la réserve historique et architecturale "Icherisheher", Shahin Sayedzade, de membres du corps diplomatique et de plusieurs personnalités du monde de la culture et des médias.

Dans une allocution de circonstance, l'Ambassadeur du Maroc en Azerbaïdjan, Adil Embarch, a mis en avant la symbolique de cette exposition, dont le vernissage coïncide avec le 80ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance.

Tout en soulignant l'importance de cette journée dans l'histoire du Maroc, le diplomate a mis en avant la richesse et la spécificité de l'histoire, de la culture et du patrimoine marocains, dont l'architecture n'est qu'une composante parmi tant d'autres.

Pour sa part, M. Sayedzade a rendu hommage à la richesse du patrimoine marocain très apprécié en Azerbaïdjan, évoquant les récents développements en 2023 qui ont contribué au renforcement des relations bilatérales déjà excellentes notamment les échanges de visites de haut niveau.

%

Se félicitant d'une augmentation de 31% des flux touristiques entre les deux pays par rapport à 2022, le responsable azerbaïdjanais a estimé que cette exposition contribuera à promouvoir davantage la destination Maroc auprès d'un public azerbaïdjanais déjà conquis.

L'exposition, qui se poursuit jusqu'au 17 janvier, propose une sélection de 90 photographies couvrant la période de l'Antiquité, où furent posées les bases de l'histoire architecturale du Maroc avec des villes comme Lixus, Volubilis et Tamuda.

Cette initiative culturelle revient également sur les dynasties qui se sont succédé au Maroc, lesquelles ont façonné l'identité architecturale du Royaume et ont laissé un héritage durable à travers la péninsule ibérique et en Afrique du Nord, soulignant la centralité de l'architecture marocaine dans le récit culturel et historique de la région.

Il s'agit aussi des Kasbahs et des Ksours, dont beaucoup sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui figurent souvent dans des superproductions cinématographiques, comme Ksar Ait Benhaddou qui a accueilli pas moins de 80 films et séries télévisées internationales.

Sont également à l'honneur les médinas et les ruelles des villes impériales du Maroc et autres cités emblématiques, véritables témoignages vivants de l'histoire riche et diversifiée du pays.

Les photos dédiées à l'ère moderne témoignent d'une symbiose harmonieuse entre d'un côté l'innovation, la modernité et la technologie, et d'un autre côté le profond respect pour le patrimoine national en matière de design et de matériaux comme le zellige, le tadelakt etc.

L'exposition dévoile les caractéristiques des Riads qui sont la quintessence de l'architecture marocaine où la concurrence en matière d'opulence, de raffinement et de sophistication a stimulé la créativité et l'innovation chez les artisans marocains, chacun s'efforçant de repousser les limites de son métier au-delà des normes établies.

Cette exposition, qui vient inaugurer la saison culturelle 2024 de l'Azerbaïdjan, est une manifestation de l'engagement continu du Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à promouvoir la culture et les échanges culturels et à renforcer les liens d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République d'Azerbaïdjan.