Congo-Brazzaville: Distinction - Nestelia Forest primée à la nuit des Oscars

La jeune artiste musicienne congolaise, Nestelia Forest, a été sacrée meilleure artiste féminine de l'année, lors de la deuxième édition de la nuit des Oscars organisée par Dreams magazine.

Incontournable et incontestable, nouveau visage du rap congolais, Nestelia Forest, la trentaine révolue, est une vraie bulle de bonheur et possède une humeur en or. Gracieuse, élégante et éloquente, elle se révèle envoûtante sur scène, disséquant souvent les maux qui minent la société congolaise dans ses chansons. Sa musique estampillée par ses émotions, ses doutes, ses peurs et esprits, laisse transparaître beaucoup de douceur. Nestelia Forest conseille, conscientise avec une petite dose d'humour en mettant en exergue les langues maternelles du Congo.

Nestelia Forest, de son vrai nom Carmen Nestelia Bizanguissi Nzoumba, est une chanteuse, auteure- compositrice de RnB, d'afropop. Elle est surtout connue pour son clip " Cocorico", un titre aux aspects éducatifs qui a connu un succès national. La jeune artiste est aujourd'hui l'une des meilleures artistes féminines de RnB les plus en vue de la nouvelle génération au Congo. Elle se distingue par son talent et son pluriculturalisme. Passionnée de l'art dès son plus jeune âge, elle est bercée par plusieurs genres musicaux dont la musique folklorique, la rumba congolaise, le ndombolo, le gospel ainsi que le hip-hop, avant de commencer à écrire ses premières compositions.

A l'âge de 16 ans, elle intègre son premier groupe musical " la BBC POP" à Brazzaville, en 2004, et commence sa carrière d'artiste musicienne. En 2008, la jeune chanteuse quitte Brazzaville pour s'installer à Pointe-Noire, intégrant ainsi le groupe "Sang noir", composé d'artistes rappeurs. Sa notoriété et son professionnalisme lui ont permis de participer à plusieurs festivals et spectacles, de collaborer et de partager la scène avec des artistes internationaux tels que Lokua Kanza, Lynnsha, Singuila, les Déesses, Papa Wemba et bien d'autres.